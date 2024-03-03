M113, MaxxPro и Humvee: в Украине производят аналоги западных бронемашин, — ГУР (фото, видео)

Как отметил представитель ГУР Андрей Юсов, отечественная военная бронетехника — это не опытные образцы. Эта техника уже доказала свою эффективность непосредственно на поле боя, в частности во время боевых действий под Авдеевкой.

Украинские специалисты наладили производство аналогов западной военной бронетехники — бронемашин M113, MaxxPro и Humvee. Об этом рассказал в эфире телемарафона "Єдині новини" представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов.

Эти аналоги бронемашин соответственно получили названия "Лис", "Секач" и "Характерник".

"Это на самом деле удивительная история, когда на месте сумели восстановить, не потеряв боевые возможности, из имеющихся материалов или из техники, которая уже не была пригодна. Или изготавливая собственные детали. В частности, корпуса, другие отдельные агрегаты. Или используя даже устаревшие советские элементы из советской техники. Это все идет в ход, это все уже работает, это все уже используется в боевых условиях", — подчеркнул Юсов.

При этом представитель ГУР отметил, что отечественная военная техника, о которой идет речь, — это не опытные образцы. Эта техника, по словам Юсова, уже доказала свою эффективность непосредственно на поле боя, в частности во время оборонительной операции и операции отхода украинских войск под Авдеевкой.

Также "Сикач" и "Характерник", как рассказал представитель украинской разведки, участвовали в операции по ликвидации вражеской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) на востоке.

Что известно о применении украинской бронетехники

Используя аналоги Humvee, MaxxPro и M113 на поле боя против армии РФ, бойцы Сил обороны Украины помешали вражеской ДРГ зайти в тыл к украинскому подразделению.

В распоряжении издания Defense Express оказалось видео боя одного из спецподразделений Сил обороны Украины, в котором наши военные используют аналоги американского бронеавтомобиля HMMWV (Humvee) и бронетранспортеров MaxxPro и M113. Как утверждает источник, предоставивший видео, событие произошло в середине февраля на Запорожском направлении.

Производство собственного вооружения в Украине

На вооружении украинской армии много различного оружия отечественного производства, в том числе беспилотных систем — как воздушных, так и наземных, надводных. Только с начала 2024 года, по данным Минобороны, на вооружение Вооруженных сил Украины было допущено 60 новых видов оружия.

Кроме того, министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин сообщал, что Украина наладила серийное производство отечественного аналога "шахедов".

На днях украинская компания Inguar представила новую боевую бронированную машину Inguar-3 класса MRAP.

Напомним, Фокус писал, что за два месяца в этом году было кодифицировано и допущено к эксплуатации в ВСУ почти вдвое больше образцов отечественного и иностранного вооружения и военной техники (ВВТ), чем за аналогичный период прошлого года. При этом заместитель министра обороны, генерал Иван Гаврилюк обратил внимание, что растет не только общее количество образцов ВВТ, допущенных к эксплуатации в ВСУ, но и количество новых образцов оружия отечественной разработки и производства.