"Слив" разговора немецких офицеров: Франция доставляет в Украину ракеты SCALP на Audi Q7, — СМИ

Согласно российской стенограмме разговора, которую Минобороны Германии подтвердило как аутентичную, глава ВВС Инго Герхарц заявил, что англичане для перевозки ракет всегда используют бронемашины Ridgeback.

Глава ВВС Германии Инго Герхарц использовал телефонную линию, которая не была зашифрована, чтобы обсудить "чрезвычайно чувствительные военные тайны", включая использование британских людей, которые могли бы помочь Германии развернуть крылатые ракеты в Украине. Об этом сообщает издание The Sunday Times.

В издании отмечают, что Великобритания и другие союзники НАТО будут напуганы нарушением безопасности, которое канцлер Германии Олаф Шольц назвал "очень серьезным".

Журналисты напомнили, что Россия перехватила переговоры между генерал-лейтенантом Инго Герхарцем и тремя старшими офицерами Люфтваффе, когда они использовали стандартное готовое программное обеспечение для видеоконференций Webex, которое работало в офисе, для сверхсекретного военного планирования.

Также в издании отмечают, что Герхарц провел 38-минутную конференцию 19 февраля, находясь за пределами Германии, чтобы обсудить потенциальное размещение немецких крылатых ракет Taurus в Украине на фоне политических разногласий в коалиции Шольца относительно этого шага.

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Немецкий генерал-лейтенантом начал разговор со слов, что "никто не знает, почему федеральный канцлер блокирует отправку ракет — это порождает всевозможные удивительные слухи".

"Если нас спросят о способах доставки. Я знаю, как это делают англичане. Они всегда перевозят их на бронемашинах Ridgeback. У них есть несколько человек на месте", — сказал он, согласно российской стенограмме разговора, которую Минобороны Германии подтвердило как аутентичную.

Кроме того, во время соответствующего разговора Герхарц объяснил, как французы "присылают Audi Q7, заряженные ракетами Scalp, в Украину".

Audi Q7 / Фото: Википедия

Сообщается, что генерал ВВС подключился к разговору со своего мобильного телефона из номера отеля в Сингапуре.

Напомним, 1 марта СМИ писали, что Великобритания склоняет Германию предоставить Украине ракеты Taurus.

Также 1 марта Олаф Шольц объяснил, что Германия не может передать Украине ракеты Taurus, потому что они могут атаковать цели в Москве.