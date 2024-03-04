"Единственная страшилка": эксперт объяснил ядерные испытания Кремля

Испытания межконтинентальной баллистической ракеты "Ярс" стало реакцией на последнюю активную поддержку европейских ядерных государств Украине, считает ветеран АТО Евгений Дикий.

Россия своими угрозами применить ядерное оружие, вероятно, хочет напугать две крупнейшие ядерные страны в Европе — Великобританию и Францию — ведь они активно помогают Украине. Такое предположение высказал бывший командир взвода батальона "Айдар" и ветеран АТО Евгений Дикий в эфире "24 канала".

По его мнению, испытание межконтинентальной баллистической ракеты "Ярс" может быть прямым ответом на последние заявления президента Франции Эмманюэля Макрона.

Он отмечает, что Европа начала просыпаться после 30 лет уютного и комфортного сна в теплой "ванночке". Произошло это, в частности, из-за того, что Дональд Трамп смог обрезать помощь Украине, а в случае победы на президентских выборах США может вообще убрать безопасностный "зонтик", под которым сформировался Евросоюз.

"Все забегали, но забегали хаотично, потому что вызов для них новый. Они не знают до конца, что с этим делать, есть разные видения у французов, у немцев. Но есть факт — Европа просыпается", — считает Дикий.

По его словам, за последние месяцы произошли процессы, которые нельзя было представить в течение 30 — 40 лет. В европейской оборонной сфере и сфере безопасности запустился процесс, когда деньги пошли на оборонку, потому что уже есть осознание опасности. Все забегали, но еще немного хаотично, потому что вызов новый и они точно не знают, что с этим делать.

"Конечно, россияне видят в этом новую угрозу. Они и так были крайне неприятно удивлены, что Запад вообще начал помогать Украине в 2022 году. Они были крайне недовольны масштабом этой помощи. Это россиянам наломало их планы. А потом они только начали выдыхать с облегчением, когда сработал Трамп. А тут оказывается Олаф Шольц и Эмманюэль Макрон уже совсем не те, что были два года назад. Они становятся гораздо более серьезными врагами для россиян, поэтому надо попугать. Они прекрасно понимают, что единственная их страшилка — это ядерка", — сказал Дикий.

В то же время он отметил, что британские разведслужбы неоднократно высказывали вопросы рабочего состояния этого ядерного оружия. Может оказаться, что оно такое же "мощное" как бронетехника или авиация, то есть лишь на 30% готовности, а какие-то критические элементы совсем не готовы.

"Испытания "Ярс" — это попытка доказать, что "Нет-нет, мы конечно все запустили. У нас все разворовано, коррумпировано и ржавое, но кроме ядерки. Ее мы берегли, потому что она наше все". Учитывая, что перед тем были аналогичные испытания, например, ракеты морского базирования "Булава", которые закончились очень плохо. А испытания крылатой ракеты "Буревестник" закончились вообще гибелью персонала и взрывом на полигоне. То, что "Ярс" смог взлететь — это для путинской России — это действительно большое технологическое достижение", — заявил Дикий.

Он считает, что стратегическим ядерным оружием РФ пугает именно ядерные страны.

"Прежде всего сигнал адресован даже не столько Штатам, а как Британии и Франции — это две ядерные страны в Европе. И эти две ядерные страны в Европе нам очень активно помогают. Может, это именно их пытаются запугать. Или же это прямой ответ на очень высокую активность Макрона в последнее время. В частности, на его заявление, что они обсуждают, не отправить ли в Украину войска. Думаю, это скорее туда сигнал", — резюмировал Дикий.

Напомним, 1 марта Министерство обороны РФ заявило о проведении учебно-боевого запуска мобильной межконтинентальной баллистической ракеты ПГРК "Ярс".

29 февраля президент Российской Федерации Владимир Путин пригрозил НАТО ядерным ударом в ответ на ввод войск в Украину. Путин заявил, что западные страны должны понимать, что у России тоже есть оружие, которое может поражать цели на их территории.

Заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоане заявил, что сейчас в Североатлантическом альянсе не видят непосредственной угрозы применения Россией ядерного оружия. Скорее всего, это психологическое запугивание со стороны РФ, чем реальные намерения.