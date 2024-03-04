Россияне хотят задействовать захваченный украинский БДК "Константин Ольшанский" против ВСУ, — эксперт

На украинском судне россияне начали восстановительные работы. Командование Черноморского флота пытается поддерживать техническое состояние своего корабельно-катерного состава на боеспособном уровне, рассказал военный обозреватель Константин Машовец.

Командование Черноморского флота Российской Федерации может включить в свой боевой состав большой десантный корабль ВМС ВСУ "Константин Ольшанский", захваченный оккупантами в 2014 году. Об этом сообщил украинский военный обозреватель Константин Машовец в своем Telegram-канале.

"Командование ЧФ, учитывая существенные потери в своем корабельном составе, рассматривает возможность включения в свой боевой состав БДК пр.775 "Константин Ольшанский" (ВМС ВСУ), захваченного российскими войсками в 2014-м году", — сказал Константин Машовец.

По его словам, по некоторой информации, на судне начались и продолжаются восстановительные работы.

Также он отметил, что командование ЧФ продолжает прилагать усилия для восстановления и поддержания технического состояния своего корабельно-катерного состава на боеспособном уровне. В доках ОАО "Севастопольский морской завод" продолжается ремонт дизель-электрической подводной лодки пр.636.3 "Ростов-на-Дону", БДК "Минск". Кроме этого, началась подготовка работы к доковому ремонту БДК пр.775 "Оленегорский горняк".

По оценке оккупантов, объем и уровень поражения кораблей (возможно, кроме "Оленегорского горняка") таков, что восстановление технического состояния невозможно даже до конца 2025 года.

Машовец отметил, что командование ЧФ столкнулось с трудностями по введению вновь построенных кораблей в боевой состав. Таким образом корвет "Амур" в ходе испытаний продемонстрировал неисправность или несоответствие реальных параметров заявленных РЛС, установленного на его борту ЗРПК типа "Панцирь-М".

Напомним, 28 февраля военный эксперт и бывший спикер Генерального штаба ВСУ Владислав Селезнев рассказал, что после разрушения штаба Черноморского флота РФ в сентябре 2023 года, он остается в руинах. РФ не может гарантировать надежную защиту этому сооружению в Крыму.

15 февраля спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук сообщил, что у РФ есть только пять БДК, которые все еще на ходу. Тогда как до начала полномасштабного вторжения их было не менее 13.