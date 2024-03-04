Неопытных 40–50-летних сменяли профессионалы: в ISW рассказали, как изменились штурмы ВС РФ

По словам одного военнослужащего ВСУ, около 3/4 россиян, с которыми его подразделение вступило в бой под Авдеевкой, были "прилично" подготовлены, а остальные действовали сумбурно.

Российские силы, действующие на Авдеевском направлении, похоже, приспосабливаются к ведению наступательных наземных операций, в которых участвует и подготовленный, и неопытный личный состав. Об этом пишет "Институт изучения войны" в сводке от 3 февраля.

2 марта в издании The Washington Post вышло интервью с несколькими украинскими военнослужащими из 3-й штурмовой бригады. Обсуждали сокрушительные волновые атаки российских войск в Авдеевке перед захватом города в середине февраля. Некоторые бойцы ВСУ назвали российские силы, участвовавшие в штурмах, как хорошо подготовленными. По словам одного военнослужащего ВСУ, около трех четвертей россиян, с которыми его подразделение вступило в бой под Авдеевкой, судя по всему, были "прилично" подготовлены, а остальные были "просто в замешательстве".

Один украинский защитник вспомнил, что группа хорошо обученных россиян использовала реактивные гранаты, чтобы попасть на позиции ВСУ. Другой рассказал, что неопытные российские военнослужащие уже не штурмовали его позиции после того, как он застрелил восьмерых за день. По его словам, ВС РФ отправляли неопытных в возрасте 40–50 лет для волновых атак каждое утро, днем и вечером без защитных жилетов и касок. У некоторых россиян была современная экипировка, у других — только винтовки.

ВС РФ, вероятно, отправляли плохо обученный персонал в ежедневные массированные атаки на украинские позиции, обученный кадровый состав, в свою очередь, штурмовал конкретные позиции, после того, как украинские защитники уставали. Для поддержания высокого темпа наступательных операций под Авдеевкой российские войска, вероятно, пытались использовать личный состав разного уровня подготовки, чтобы подготовленные части и соединения быстро не истощились.

Напомним, что российские войска удерживают 122 000 военнослужащих под Купянском.

Также сообщалось, что российские войска приближаются к Часовому Яру. Украина может потерять село Ивановское.