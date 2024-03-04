Враг удерживает 122 тысячи оккупантов под Купянском: к чему готовятся ВС РФ (видео)

Россияне пытались атаковать в районе Новоегоровки осенью 2023 года, после чего менять свои направления. Враг безуспешно несколько месяцев штурмует Синьковку, рассказал начальник пресс-службы ОСУВ "Хортица" Илья Евлаш.

Related video

Вооруженные силы Российской Федерации удерживают группировку в 122 тысячи человек на Лимано-Купянском направлении. Об этом сообщил начальник пресс-службы ОСУВ "Хортица" Илья Евлаш 3 марта в эфире телеканала FREEДОМ.

"На Лимано-Купянском направлении противник удерживает 122 тысяч своих оккупантов", — сказал Илья Евлаш.

По его словам, на этом направлении также оккупанты удерживают более 1100 танков, тысячу артсистем, почти две тысячи боевых бронированных машин, более 400 РСЗО. Евлаш отметил, что такое количество враг удерживает уже в течение длительного времени, с конца лета 2023 года.

Однако для украинских военных это не новость, они научились эффективно работать и сдерживать наступление оккупантов. Зато противник пытался атаковать в районе Новоегоровки еще в начале осени 2023 года, после чего пытался меняли свои направления. Также он несколько месяцев штурмует Синьковку, однако безуспешно.

"Как мы видим, враг уже понял, что у него не получится развить наступление возле Синьковки", — заявил Евлаш.

По данным разведки, ВС РФ перебрасывают большинство своих подразделений в район реки Черный Жеребец. В частности, россияне занялись подготовкой своих оборонительных сооружений, готовят штурмовиков. Илья Евлаш отметил, что каждая третья рота в батальоне — это штурмовые группы, которые постоянно идут в "мясные штурмы".

"Враг пытается различными способами найти слабое место, ахиллесову пяту в нашей обороне, но в течение длительного времени ему это не удается", — добавил он.

Смотрите с 6:30

Напомним, 24 февраля член временной комиссии Верховной Рады Украины по вопросам мониторинга получения и использования международной материально-технической помощи Александра Устинова сообщила, что в случае оккупации Купянска может быть потерян и Харьков. Она отметила, что Харьков — это второй крупнейший город Украины.

26 февраля начальник пресс-службы Восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш заявил, что у врага заметно уменьшился снарядный голод на Купянском направлении. Он отметил, что противник длительное время активно применял КАБы.