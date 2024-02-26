Снарядный "голод" уменьшился: оккупанты продолжают штурм под Купянском, — ВСУ

По словам военного Ильи Евлаша, постоянное пополнение резервов россиян является одной из главных проблем на Харьковском направлении.

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На Купянском направлении заметно уменьшился "снарядный голод" у оккупантов. Российские военные активно доставляют подкрепление к линиям фронта, в том числе и в штурмовые отряды. Об этом сообщает начальник прессслужбы Восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш в эфире телемарафона.

Согласно его заявлению, на Купянском направлении российские военные уже длительное время активно применяют комплексы авиационной бомбардировки (КАБы).

Дополнительно, вражеские силы в Купянском направлении задействуют пехотные, мотострелковые и десантные подразделения, а также разнообразную военную технику с целью приближения к основной цели — оккупации Купянска.

Евлаш подчеркнул, что непрерывное пополнение российских резервов является одной из основных проблем на Харьковском направлении, при этом некоторые батальоны восстанавливаются всего за три дня.

"Из-за погодных условий оккупанты начали активно использовать баги, чтобы доставлять штурмовые подразделения на фронт", — рассказал он.

Распределение артиллерийских снарядов на направлении в Харькове сохраняется в таком отношении:

2023 год Украина 1:12 РФ;

2024 год Украина 1:7 РФ.

По словам Евлаша, увеличение числа снарядов действительно оказало заметное воздействие на фронте, при этом практически отсутствует "снарядный город". Тем не менее, украинские военные значительно улучшили меткость своих выстрелов по противнику.

"Часть резерва россиян используется для укрепления границы со стороны России, чтобы не допустить повторения прошлогодних событий с Шебекиным", — сообщил он.

Напомним, 4 февраля в Forbes сообщили, что оккупанты хотят захватить большую часть Харьковской области, которую потеряли в 2022 году во время контрнаступления ВСУ. Для этого враг стянул большое количество техники на Купянское направление.

14 февраля стало известно, что главнокомандующий ВСУ Александр Сырский и министр обороны Рустем Умеров посетили позиции украинских военных на Авдеевском и Купянском направлениях. По словам Сырского, оперативная обстановка чрезвычайно сложная и напряженная.