Ворог утримує 122 тисячі окупантів під Куп'янськом: до чого готуються ЗС РФ (відео)

Росіяни намагалися атакувати в районі Новоєгорівки восени 2023 року, після чого змінювати свої напрямки. Ворог безуспішно декілька місяців штурмує Синьківку, розповів начальник пресслужби ОСУВ "Хортиця" Ілля Євлаш.

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Збройні сили Російської Федерації утримують угруповання в 122 тисячі осіб на Лимано-Куп'янському напрямку. Про це повідомив начальник пресслужби ОСУВ "Хортиця" Ілля Євлаш 3 березня в ефірі телеканалу FREEДОМ.

"На Лимано-Куп'янському напрямку противник утримує 122 тисяч своїх окупантів", — сказав Ілля Євлаш.

З його слів, на цьому напрямку також окупанти утримують понад 1100 танків, тисячу артсистем, майже дві тисячі бойових броньованих машин, понад 400 РСЗВ. Євлаш наголосив, що таку кількість ворог утримує вже протягом тривалого часу, з кінця літа 2023 року.

Проте для українських військових це не новина, вони навчилися ефективно працювати та стримувати наступники окупантів. Натомість противник намагався атакувати в районі Новоєгорівки ще на початку осені 2023 року, після чого намагався змінювали свої напрямки. Також він кілька місяців штурмує Синьківку, проте безуспішно.

"Як ми бачимо, ворог уже зрозумів, що в нього не вийде розвинути наступ біля Синьківки", — заявив Євлаш.

За даними розвідки, ЗС РФ перекидають більшість своїх підрозділів в район річки Чорний Жеребець. Зокрема, росіяни зайнялися підготовкою своїх оборонних споруд, готують штурмовиків. Ілля Євлаш зазначив, що кожна третя рота в батальйоні — це штурмові групи, які постійно йдуть у "м'ясні штурми".

"Ворог намагається різними способами знайти слабке місце, ахіллесову п’яту в нашій обороні, але впродовж тривалого часу йому це не вдається", — додав він.

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Нагадаємо, 24 лютого членкиня тимчасової комісії Верховної Ради України з питань моніторингу отримання та використання міжнародної матеріально-технічної допомоги Олександра Устінова повідомила, що в разі окупації Куп'янська може бути втрачений і Харків. Вона зауважила, що Харків — це друге найбільше місто України.

26 лютого начальник пресслужби Східного угруповання військ ЗСУ Ілля Євлаш заявив, що у ворога помітно зменшився снарядний голод на Куп'янському напрямку. Він зауважив, що противник тривалий час активно застосовував КАБи.