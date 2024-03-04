Ядерная и космическая программы Китая развиваются слишком быстро, — Пентагон

Согласно данным Минобороны США, Китай за последний год увеличил свой ядерный арсенал на 100 боеголовок. А к 2035 году ракетные войска КНР будут иметь 1500 ядерных боеголовок.

Прогресс Китая в области космических технологий и его ядерной триады идет с невероятной скоростью. Темпы Пекина в этих сферах вызывают беспокойство чиновников из Пентагона, поскольку США в своих операциях во многом полагаются на космос. Об этом сообщает Defense One.

Глава Космического командования США генерал Стивен Уайтинг заявил, что Вооруженные силы США в значительной степени зависят от космических средств, которые становится все более уязвимым местом. При этом Китай и Россия, которая остается непредсказуемой и опасной, знают об этом.

"То, что делают Китай и Россия, особенно в области создания противокосмического оружия, происходит с головокружительной скоростью… Поэтому сейчас мы должны сосредоточиться на том, чтобы убедиться, что у нас есть системы для защиты и обороны нашей существующей архитектуры", — отметил генерал.

Представитель Пентагона добавил, что Китай достаточно зависим от космических средств, поэтому у него есть серьезный стимул для проведения космической атаки, которая нанесет вред спутникам без разбора.

"Они во многом повторили то, что мы сделали в космосе, потому что, пытаясь вытеснить нас с первой островной цепи и второй островной цепи в Тихом океане, они обратились к космосу за теми преимуществами, которые он дает", — подчеркнул Уайтинг.

Вместе с тем американские военные отмечают, что Пекин также быстро развивает собственный потенциал ядерной триады. По словам генерала, от достижений Китая в этой сфере у американских экспертов захватывает дух. Дело в том, что по прогнозам Минобороны США, ядерный арсенал Китая, на февраль 2023 превысил 400 действующих ядерных боеголовок и за год эта цифра увеличилась до 500 боеголовок. А к 2035 году ядерный арсенал Китая будет насчитывать до 1500 боеголовок.

Напомним, 29 февраля президент РФ Владимир Путин заявил, что российская армия готова продемонстрировать новейшую ракетную ядерную систему "Сармат" на боевом дежурстве.