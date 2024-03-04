SCALP на Audi Q7, Storm Shadow в броневике: о чем на самом деле говорили немецкие генералы

Великобритания направила специалистов в Украину для подготовки ракет Storm Shadow. Франция специалистов не пускает и консультирует дистанционно, утверждают военные эксперты.

Немецкие генералы из Бундесвера, чьи разговоры перехватили шпионы РФ, не говорили об использовании различных транспортных средств для ввоза ракет SCALP и Storm Shadow в Украину. Тема их разговора касалась некоторых особенностей подготовки ракет к использованию. Детали разговора генералов объяснили эксперты портала Defense Express.

Эксперты обратили внимание на толкование перевода разговора немецких генералов, которые общались о SCALP и Storm Shadow. Перевод осуществили в Международном разведывательном сообществе InformNapalm. После этого на Defense Express добавили свои объяснения.

На самом деле немцы говорили об особенностях "планирования миссии" и не имели в виду, что французские ракеты перевозятся на крыше легкового авто Audi Q7, а британские — в бронемашине Ridgback ("риджбек"). Причина недоразумения — использование немцами английских терминов и неверное понимание контекста.

Собеседники обсуждали возможность предоставления Taurus и выясняли, как именно британцы и французы помогают украинцам настроить ракеты к бою.

"Q7" означает, что говорили не об "Ауди Q7", а о Quality control (или сокращение QC). Речь шла о том, что военные Великобритании сотрудничают с Силами обороны в специальном режиме "контроля качества".

"Ridgback" означает не британскую бронемашину, длиной 4,9 м, которую якобы используют для перевозки ракет. На самом деле речь шла о понятии "reachback" — то есть режим обратной связи для настройки ракеты на удар.

В части разговора, где говорилось о "SCALP на Audi Q7", прозвучало, что британцы направили нескольких специалистов в Украину и проводят консультации еще и в дистанционном режиме. Зато французы дают рекомендации только дистанционно, — свидетельствует расшифровка записи InformNapalm.

Taurus для Украины — о чем говорили в Бундесвере Фото: InformNapalm

SCALP и Бундесвер — детали перехвата

Отметим, 3 марта росСМИ опубликовали "слив" разговоров немецких генералов о поставках Украине дальнобойных авиационных ракет TAURUS, способных лететь на расстояние до 500 км. На записи слышно, как обсуждается возможность ударить по Крымскому мосту — рассуждают, в какие точки лучше попасть и сколько ракет понадобится.

В медиа опубликовали расшифровку разговора, в котором могли говорить о способе ввоза ракет в Украину. В частности, якобы прозвучало, что пятиметровые SCALP ввозятся на легковом авто Audi Q7, а Strom Shadow такого же размера — на бронемашине Ridgback. При этом Фокус заметил, вряд ли такое возможно, например, из соображений грузоподъемности. В частности, "Ауди" может перевезти максиму 600 кг, тогда как вес ракеты — более тонны.

Напоминаем, в конце февраля немецкий Бундестаг проголосовал за выделение Украине дальнобойных ракет. После этого Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что ни в коем случае среди этих ракет не будет дальнобойного Taurus. Объяснил, что в таком случае у украинцев будет возможность достать до Москвы и это якобы будет означать, что немцы вступят в войну против россиян.