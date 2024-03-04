"Выжженная земля и остатки пехоты": в ВСУ показали уничтожение оккупантов под Авдеевкой (видео)

Беспилотник ночью зафиксировал движение в лесополосе. Вскоре это место накрыла украинская артиллерия, не оставив вражеским бойцам шансов на побег.

Украинские воины показали, как выжигают "посадки" с бойцами ВС РФ на Авдеевском направлении. Соответствующими кадрами поделилась в соцсетях пресс-служба 3 отдельной штурмовой бригады ВСУ.

"Так, с БПЛА было выслежено ночное движение вражеской пехоты в одной из лесополос. С неба бойцы скорректировали артиллерийский огонь и плотно накрыли "посадку", в которой зафиксировали скопление живой силы оккупантов", — рассказали в 3ОШБр.

В бригаде подчеркнули, что за уничтожение российских оккупантов под Авдеевкой отвечали бойцы 1 САДн "Команды Выстрел". Результатом работы защитников стали "выжженная земля и остатки пехоты противника".

Напомним, в ISW заявили, что российские командиры врут высшему командованию о ситуации в Крынках и в районе Антоновского моста. Вражеские военнослужащие докладывают о якобы успешных ударах из системы "Солнцепек", хотя на самом деле их не происходило.

Представитель ОСГВ "Хортица" Илья Евлаш рассказал, что ВС РФ держат на Лимано-Купянском направлении 122 тысячи бойцов. Такие силы, подкрепленные военной техникой, сосредоточены там еще с лета 2023 года.

Представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал, как уничтожение российских самолетов повлияло на ситуацию в небе. По его словам, после боевой работы зенитными управляемыми ракетами "небо стало чистым".