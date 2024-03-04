"Посеяли панику среди мужчин": как Зеленский ищет пополнение для ВСУ, — WP

Неудачные действия украинского руководства привели к тому, что часть мужчин скрывается от мобилизации, заявила корреспондентка Шивон О'Грейди из The Washington Post.

Украинские военнообязанные мужчины прячутся от представителей военкоматов, которые пытаются набрать новых бойцов в ряды ВСУ. В то же время президент Украины Владимир Зеленский и военное командование пока не могут найти способ увеличить армию и усилить этим сопротивление ВС РФ. О деталях мобилизации в Украине рассказали на портале The Washington Post.

На портале опубликована статья главного корреспондента в Украине Шивон О'Грейди (Siobhán O'Grady), которая написала почти 200 материалов о российско-украинской войне. Корреспондентка отметила, что Зеленский убеждает партнеров о возможности ВСУ воевать дальше, если им предоставят все необходимое вооружение. Между тем в Украине не смогли наладить действенную систему мобилизации. По ее словам, армия якобы не пополняется новыми солдатами, которые будут воевать западным оружием против российских захватчиков.

"Армия страдает от сбоя вербовки и посеяла панику среди мужчин призывного возраста. Некоторые из которых скрывались, обеспокоенные тем, что их призовут в плохо оснащенную армию и отправят на верную смерть", — говорится в материале.

О'Грейди отметила, что в законопроект о мобилизации, который рассматривается в Верховной Раде, внесено около 4 тыс. правок. По мнению собеседников из Украины, это свидетельствует о попытке Зеленского "переложить ответственность на парламент за неизбежно непопулярные решения".

"Президент Владимир Зеленский и его высшее военное командование до сих пор не смогли разработать четкий план призыва или вербовки многих тысяч новых солдат, критически необходимых для защиты от постоянных нападений России", — написала корреспондентка.

В статье приводится рассказ уклониста, которого могут коснуться изменения в украинских законах. 31-летний мужчина рассказал, как проигнорировал первую повестку, затем получил вторую, в которой было указано явиться в Территориальный центр комплектования на следующий же день. Однако он и тогда не пошел в военкомат, поскольку у него случился приступ "панической атаки". Также отметил, что не против пойти в армию, но исключительно на небоевую должность. Причина такой позиции — страх, что он ничего не знает об армии и поэтому его убьют в первом же бою.

Корреспондентка пообщалась с несколькими народными депутатами от партии "Голос" и "Европейская солидарность", которые работают над поправками к законопроекту о мобилизации. Народные избранники объясняют свои предложения: стоит сосредоточиться на лучшей подготовке новобранцев, а не усиливать карательные меры к уклонистам.

Народный депутат от партии Голос Ярослав Юрчишин объяснил, как планируют поощрить в армию. В частности, не будут на людей давить или наказывать. Вместо этого хотят мотивировать материально.

"Депутаты ищут "соответствующий механизм мотивации" для поощрения к призыву, в частности бонусы за уничтожение российской техники и новые финансовые льготы для ветеранов", — привела корреспондентка позицию нардепа.

Мобилизация в Украине — детали

Отметим, с конца января 2024 года в парламенте работают над правками к законопроекту №10449 о мобилизации и военной службе. Среди предложений рассматривают обновленный список причин для получения отсрочки. В частности, анализируют, можно ли сохранить отсрочку для аспирантов, которые учатся на контракте. Есть также предложения по снижению возраста мобилизации и установлению срока демобилизации.

Напоминаем, 1 марта в комитете по нацбезопасности и обороне рассмотрели правки к 10449, которые касаются наказания к уклонистам. Нардепы согласились, что арестовывать счета не будут, но поддержали другое средство воздействия.