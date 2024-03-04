Мобилизация при инвалидности: какие должности в ВСУ подойдут для ограниченно годных, — офицер (видео)

ВСУ оказались в такой ситуации, что пригодятся люди с проблемами со здоровьем или с ограниченными физическими возможностями, уверен офицер Национальной гвардии Сергей Позняк.

Военнообязанные, которые имеют 2 или 3 группу инвалидности, могут устроиться на небоевые должности в ВСУ. Для этого им необходимо повторно пройти медкомиссию и вернуться в подразделения для работы в штабе или инструкторами. О возможности мобилизации людей с ограниченными физическими возможностями рассказал офицер Национальной гвардии Сергей Позняк в интервью порталу "Киев 24".

Позняк объяснил, что в Украине в последнее время "немного упал мобилизационный потенциал". По его мнению, необходимо действительно повторно осмотреть людей со 2-3 группами инвалидности. Военный перечислил должности, которые могут занять мобилизованные з ограничениями по состоянию здоровья:

штабная работа;

инструкторская работа;

строительство фортификаций.

"В принципе, в нашей ситуации, эта норма оправдана", — подчеркнул офицер Нацгвардии.

Мобилизация в Украине — возможности для людей с инвалидностью

Согласно предложениям в законопроекте о мобилизации №10449, который рассматривают народные депутаты, в ряды армии могут призвать мужчин, получивших инвалидность 2 и 3 группы после начала вторжения РФ в феврале 2022 года. Такие граждане, а также украинцы, которые имеют статус "ограниченно годный", должны будут пройти повторную военно-врачебную комиссию. Именно такие предложения рассматриваются народными депутатами: если они их поддержат, то в рядах ВСУ действительно окажутся новые категории украинцев.

Народный депутат и член комитета по нацбезопасности Федор Вениславский в интервью "РБК-Украина" подтвердил, что поддержали правку относительно людей с инвалидностью и ограниченно годных. По его словам, такие граждане пройдут повторную ВВК или МСЭК и попадут в армию. Также он объяснил, решили ли вопрос о людях, которые имеют инвалидность с детства, но оформили этот статус после февраля 2022 года. По его словам, этот вопрос уточнят на этапе доработки законопроекта.

Напоминаем, Вениславский также рассказал, какое решение приняли в комитете по мобилизации аспирантов контрактников и по аресту счетов уклонистов. Политик заверил, что аспиранты будут иметь отсрочку, но отсрочку отменят для лиц, получающих второе высшее образование или вторую специальность. Арестов счетов не будет: нардепы предложили другие варианты мотивирования.