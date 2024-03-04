Не от пули: в сети рассказали, как и где погиб Субботин из "Эспаньола" (фото)

Коллеги погибшего боевика из ЧВК "Эспаньола" утверждают, что смерть наступила во время боевого выхода. Однако есть другая версия, в которой фигурирует пьяный водитель.

Российский наемник-ультрас Вячеслав Субботин из ЧВК "Эспаньола" погиб на войне в Украине. Наемники из ЧВК утверждают, что он якобы "пал в бою". Между тем в соцсетях опубликовали свидетельства, что на самом деле причина смерти не пуля, не снаряд, а дерево у дороги. Основную версию гибели Субботина опубликовали в Telegram-канале боевиков ЧВК "Эспаньола".

В заметке указывается, что начальник разведки ЧВК Субботин с позывным "Выходной" погиб во время "командировки". В некрологе настаивают, что инцидент произошел во время "выполнения боевого задания с оружием в руках". Место смерти неизвестно, а дата — 3 марта.

ЧВК Эспаньола — версия гибели Субботина Фото: Скриншот

Между тем в Telegram-канале "Донеччанин", в котором информируют о событиях на оккупированной части Донецкой области, рассказали о месте смерти фигуранта. Указывается, что Субботин умер не на фронте, а под Мариуполем, в 80 км от фронта. Причина смерти — не украинская пуля или снаряд, а дерево, в которое врезался внедорожник российского оккупанта.

В кабине автомобиля находилось два человека, добавляет автор канала. Водитель превысил скорость, не справился с управлением и слетел с дороги на лесистую обочину. Виновнику ДТП удалось выжить, а Субботину — нет.

"Публикую фото с места "героической смерти". Бухой водитель Субботина не справился с управлением и влетел в дерево. Сам водитель жив, а Субботин нет. Погиб как х*рой".

На фотографии с места событий действительно видно внедорожник, одна сторона которого полностью разбита и смята. Заметно, что проломлено места пассажира справа, на котором мог находиться ультрас и разведчик ЧВК "Эспаньола" Вячеслав Субботин.

ЧВК Эспаньола — фото с места смерти Субботина Фото: Донеччанин

ЧВК "Эспаньола" — что известно о Субботине

Отметим, о ситуации с Вячеславом Субботиным стало известно днем 4 марта. Полковник ВСУ Анатолий Штефан разместил краткую информацию о смерти российского наемника. Детали полковник не уточнял.

Между тем Субботин, начальник разведки ЧВК "Эспаньола", ранее опубликовал видео, в котором угрожал украинским бойцам. В частности, россиянин уверял, что подарит детям "ухо украинца", если они будут хорошо себя вести.

ЧВК "Эспаньола" — подразделение ВС РФ, которое образовалось из группировки футбольных фанатов-ультрас, воевавших в Украине с 2014 года. Командиром в первые времена был сторонник клуба ЦСКА с позывным "Испанец" — имя "перекочевало" в название группировки. Со временем количество боевиков росло: среди них появились "ультрас" из других футбольных клубов. В 2022 году подразделение перешло в прямое подчинение Минобороны РФ и воевало под Мариуполем и под Бахмутом.

Напоминаем, ранее Фокус рассказывал об инцидентах с другими российскими военными, которые пришли воевать в Украину. Например, на войне погиб разведчик из Мордовии: воевал сначала в Сирии, а затем совершал преступления в Бородянке. Кроме того, во время особо удачного периода ВСУ удалось ликвидировать сразу нескольких офицеров ВС РФ.