Гольфкары и "голые" танки: топ-5 самой странной техники на вооружении ВС РФ (фото)
Российская армия несет огромные потери на фронте, а оборонка не способна пополнять подразделения новой техникой в необходимом количестве. Из-за этого ВС РФ приходится "экспериментировать" с вооружением и техникой.
На третьем году войны российские войска подтвержденно потеряли уже 14 644 единицы техники. Оборонные заводы РФ не способны восстанавливать технику в необходимых темпах. Поэтому ВС РФ вынуждены использовать самое странное вооружение. Фокус собрал пятерку странных экземпляров техники, которую взяли на вооружение оккупационные силы.
Гольф-мобили — на штурм
Россия купила около 1 590 китайских гольф-каров Desertcross, которые не имеют дополнительной защиты. Вражеская армия использовала машины для штурма позиций украинской армии на Лиманском направлении. К наступлению были привлечены два Т-90М "Прорыв", две БМП-2 и четыре Desertcross.
Производит Desertcross-1000-3 китайская компания Shandong Odes Industry. Основное назначение машины — разведка, патрулирование и рейды. В сети Desertcross прозвали гольф-каром — из-за визуального сходства и абсолютного отсутствия защиты.
На видео 60-й механизированной Ингулецкой бригады показали, что кассетные боеприпасы прекрасно справляются с вражескими машинами и пехотой в ней.
"Царь-мангал" на танках
Российско-украинская война сильно трансформировала поле боя. Танки и любая другая бронетехника рискуют быть пораженными FPV-дроном за 500 долларов. Поэтому российская армия экспериментирует с "мангалами" или "козырьками" над башнями. Объективно потребность в защите верхней проекции танков есть, потому что это — самая слабая часть танка. Однако иногда в российской армии выходят за пределы здравого смысла. Некоторые конструкции становятся настолько большими, что танк теряет возможность поворачивать башню на 360 градусов, а экипаж рискует не выбраться из машины в критический момент.
Украинская армия также использует "козырьки" на своих танках. Иногда такая защита складывается, что позволяет ее использовать только во время боевых задач.
"Мотолыга" с корабельной установкой
Тягач МТ-ЛБ, который в армии называют "мотолыгой", также всячески переоборудуется российскими войсками. В частности, российские инженеры установили противолодочный бомбомет РБУ-6000. Пусковая установка весит 3,5 тонны, а полезная нагрузка МТ-ЛБ составляет 2,5 тонны, поэтому непонятно, насколько подвижной может быть такая система.
Эксперты Defense Express называют еще один непонятный момент — как заряжать МТ-ЛБ с РБУ-6000. Вес одной бомбы РГБ-60 составляет 113,6 кг, что почти вдвое больше снаряда к РСЗО "Град". На кораблях есть специальные шахты, которые перезаряжают снаряды, а здесь россиянам придется делать все вручную. Вряд ли в тягач интегрировали полноценную систему управления огнем, поэтому точность стрельбы происходит "куда-то в ту сторону".
"Голые" танки
Некоторые подразделения российской армии переводятся на танки Т-55. В феврале СМИ писали, что часть 810-й гвардейской бригады морской пехоты ВС РФ получила старые Т-55. Когда-то элитное подразделение имело Т-80 различных модификаций, но из-за больших потерь морпехи получили почти немодернизированные Т-55. Они получили только "мангал", а бронирование осталось на базовом уровне, что делает танк чрезвычайно уязвимым.
Если раньше РФ применяла старые Т-62 и Т-55 на укрепленных позициях, то сейчас ВС РФ начали их применять во время штурмовых действий.
"МТ-ЛБ" в виде БТР
В октябре 2023 года российские войска бросили на штурм в районе Авдеевки МТ-ЛБ переделанные под БТР. Машины подорвались на противотанковых минах. Они предназначены были для того, чтобы перевозить бойцов в десантном отделении. В задней части машины сделали более высоким потолок, а также смонтировали турель под пулеметы "Корд" калибра 12,7 мм и ПКМ калибра 7,62. Бронирование машины не обеспечивало защиты личного экипажа.