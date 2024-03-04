Украина потратит около 40 миллиардов на дроны и построит "десятки" заводов, — Шмыгаль

Правительство планирует половину средств, выделенных на закупку оружия, потратить внутри страны. Также Украина заключила уже пять контрактов с мировыми лидерами о совместных предприятиях.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал о планах правительства по усилению оборонного производства. Об этом известно из его публикации в соцсетях от 4 марта.

Премьер подчеркнул, что обеспечение сектора безопасности и обороны — это "ключевое направление" работы.

"Усиливаем собственное производство. Украинский рынок готов производить более чем 1 млн дронов. Эту задачу поставил президент Владимир Зеленский. На приобретение беспилотников выделено около 40 млрд грн", — отметил Шмыгаль.

По его словам, 50% средств, выделенных на закупку вооружения, правительство планирует потратить в Украине. В приоритете будут беспилотные системы РЭБ, которые позволят "выиграть войну технологий".

Также Украина сотрудничает и с лидерами мирового рынка оружия.

"Имеем 5 заключенных контрактов о создании совместных предприятий. В будущем совместных производств будут десятки. Это ускорит нашу логистику, усилит составляющую безопасности, обеспечит трансферт технологий", — подчеркнул премьер-министр.

Напомним, руководитель Николаевской ОВА Виталий Ким прокомментировал слухи о возможном наступлении ВС РФ на юг. По его словам, поводом для таких разговоров стало строительство оборонительных рубежей.

Глава Минюста Денис Малюська заявил, что коррупционеров "можно совершенно спокойно отправлять воевать". По его словам, патриотизм у этих людей "своеобразный".