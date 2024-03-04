Бронирование от мобилизации: Шмыгаль рассказал, какие будут критерии (видео)

По словам главы украинского правительства, одной из приоритетных категорий для получения брони станут граждане, которые получают официальную зарплату на уровне средней или выше средней по отрасли.

Правительство планирует внести изменения в систему бронирования военнообязанных граждан от мобилизации. Об этом рассказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в ходе пресс-конференции 4 марта.

"Средняя зарплата, уровень уплаты налогов как человеком, так и компанией, влияние предприятия или отрасли на экономику — это рамка будущей системы бронирования, над которой мы работаем", — сообщил украинский премьер.

Шмыгаль отметил, что на обеспечение одного военного, который рискует своей жизнью на фронте, должны работать по меньшей мере восемь граждан. По его словам, если соотношение меньше, то эффективность падает.

Глава правительства также перечислил категории работников, бронирование которых будет приоритетным. Речь идет о гражданах, которые:

обеспечивают жизнедеятельность страны;

относятся к критическим отраслям экономики;

несут весомую налоговую нагрузку;

получают официальную зарплату на уровне средней или выше средней по отрасли.

"Все граждане должны или защищать государство, или работать и наполнять госбюджет", — подчеркнул Шмыгаль.

Пресс-конференция премьер-министра Дениса Шмыгаля

Напомним, 1 марта народный депутат Федор Вениславский отметил, что в новом законопроекте предусматривается бронирование не только для госслужащих, но и ряда других профессий, которые критически важны для функционирования государства и общества.

Ранее, 8 февраля, СМИ писали о том, что на данный момент возможность получения временного освобождения от мобилизации имеют все военнообязанные, работающие в государственных органах, однако в новом законопроекте предусматривается, что некоторые категории государственных служб могут лишиться до 50% мест на бронирование сотрудников.