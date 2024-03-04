В Раде планируют платить бойцам ВСУ за уничтоженную технику ВС РФ: названы суммы
По словам секретаря оборонного комитета Верховной Рады Романа Костенко, Минобороны и военное руководство поддерживают идею денежных поощрений за уничтоженную технику.
В парламенте Украины рассматривают законопроект о премиях для бойцов ВСУ за уничтоженную российскую бронетехнику. В Минобороны и военном командовании поддерживают идею. Об этом сообщил секретарь оборонного комитета Верховной Рады Роман Костенко в комментарии изданию "Укринформ".
По словам секретаря, предлагается установление денежные выплаты за уничтоженную или захваченную вражескую технику.
Выплаты за уничтоженную российскую технику:
- танк — 200-370 000 грн;
- САУ или РСЗО — 200-370 000 грн;
- БМД или БМП, БТР, командно-штабная машина, артиллерийская установка — 30-100 000 грн;
- бронемобили или грузовики — 10-30 000 грн;
- ЗРК — 200-370 000 грн;
- радары ПВО — 200-370 000 грн;
- средства контрбатарейной борьбы — 30-150 000 грн;
- РЭБ — 30-150 000 грн;
- разведывательные БПЛА или ударные БПЛА — 30-100 000 грн;
- ракеты: крылатые/баллистические — 100 000 грн;
- самолет — 500 000 грн;
- боевой вертолет — 300 000 грн;
- комплекс дальнего визуального наблюдения — 30 000 грн;
- корабль — 300-500 000 грн.
Предусмотрены и единоразовые выплаты военным, заключившим или продлившим контракты в ВСУ после начала полномасштабной войны на срок не менее трех лет, либо же до окончания боевых действий.
- для солдат — 120 000 грн;
- для сержантов и старшин — 160 000 грн;
- для офицеров — 200 000 грн.
- те, у кого есть право уволиться со службы по семейным обстоятельствам или здоровью, но остается служить, могут получить ежемесячную надбавку — 10 000 грн.
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