В Раде планируют платить бойцам ВСУ за уничтоженную технику ВС РФ: названы суммы

По словам секретаря оборонного комитета Верховной Рады Романа Костенко, Минобороны и военное руководство поддерживают идею денежных поощрений за уничтоженную технику.

В парламенте Украины рассматривают законопроект о премиях для бойцов ВСУ за уничтоженную российскую бронетехнику. В Минобороны и военном командовании поддерживают идею. Об этом сообщил секретарь оборонного комитета Верховной Рады Роман Костенко в комментарии изданию "Укринформ".

По словам секретаря, предлагается установление денежные выплаты за уничтоженную или захваченную вражескую технику.

Выплаты за уничтоженную российскую технику:

танк — 200-370 000 грн;

САУ или РСЗО — 200-370 000 грн;

БМД или БМП, БТР, командно-штабная машина, артиллерийская установка — 30-100 000 грн;

бронемобили или грузовики — 10-30 000 грн;

ЗРК — 200-370 000 грн;

радары ПВО — 200-370 000 грн;

средства контрбатарейной борьбы — 30-150 000 грн;

РЭБ — 30-150 000 грн;

разведывательные БПЛА или ударные БПЛА — 30-100 000 грн;

ракеты: крылатые/баллистические — 100 000 грн;

самолет — 500 000 грн;

боевой вертолет — 300 000 грн;

комплекс дальнего визуального наблюдения — 30 000 грн;

корабль — 300-500 000 грн.

Предусмотрены и единоразовые выплаты военным, заключившим или продлившим контракты в ВСУ после начала полномасштабной войны на срок не менее трех лет, либо же до окончания боевых действий.

для солдат — 120 000 грн;

для сержантов и старшин — 160 000 грн;

для офицеров — 200 000 грн.

те, у кого есть право уволиться со службы по семейным обстоятельствам или здоровью, но остается служить, могут получить ежемесячную надбавку — 10 000 грн.

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