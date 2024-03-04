"Не может быть и речи": Шольц назвал еще одну причину не поставлять Taurus в Украину

Канцлер Германии подчеркнул, что нельзя поставить дальнобойное оружие и не думать о его контроле. В СМИ отметили, что за всеми условиями стоит страх прямого конфликта с Россией.

Канцлер Германии Олаф Шольц назвал еще одно условие, из-за которого в Украину могут не поставить ракеты большой дальности Taurus. Об этом сообщили 4 марта в The Guardian.

Шольц исключил возможность поставки ракет Taurus, если для помощи в их эксплуатации нужны будут немецкие солдаты.

"Вы не можете поставить систему вооружений, которая имеет очень широкий радиус действия, а потом не думать о том, как можно контролировать систему вооружений", — объяснил Шольц.

В СМИ отметили, что Германия сопротивляется поставке ракет большой дальности в Украину, опасаясь расширения масштабов войны и втягивания страны в прямую конфронтацию с РФ.

"Если вы хотите иметь контроль, и это возможно только при участии немецких солдат, для меня об этом не может быть и речи", — подчеркнул канцлер.

Напомним, в СМИ сообщили о возможном сливе разговоров офицеров Бундесвера относительно ракет Taurus. Западные чиновники обсуждали возможное применение ракет в Украине, в частности для ударов по Крымскому мосту. Один из собеседников заявил, что "никто на самом деле не знает, почему канцлер блокирует это", но в ведомстве "циркулируют самые авантюрные слухи".

Канцлер Германии Олаф Шольц подтвердил, что запись настоящая, и назвал утечку "большой проблемой".

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что президент РФ Владимир Путин ведет "информационную войну", и этот слив — пример "гибридной атаки".