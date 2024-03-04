Добавят средства ПВО: морские дроны MAGURA смогут поражать воздушные цели РФ, – ГУР

По словам главы разведки Кирилла Буданова, после усовершенствования беспилотные аппараты смогут поражать наземные, воздушные и водные цели.

Морские дроны MAGURA V5 будут охотиться и на воздушные цели РФ благодаря установке средств ПВО на беспилотную платформу. Так, беспилотники-дроны будут оснащены различными модулями для поражения различных типов целей: наземных, водных и воздушных. Об этом говорится в материале "Украинской правды".

В ГУР отметили, что далее в планах – размещение на беспилотниках средств ПВО и возможно других систем поражения.

"Сейчас специалисты работают над тем, чтобы на беспилотную платформу поставить средства ПВО. Я не техник, но понимаю, что это задача довольно сложная. Ведь нужны средства обнаружения цели, захват воздушного объекта, средство поражения – и это все нужно разместить на достаточно малой платформе. Это непростая задача чисто технически, но она реальна", – убеждает руководитель разведки Кирилл Буданов.

Один из инженеров объясняет, что воздействие ударных волн и изменений давления создают значительные нагрузки на структуру дрона, представляя собой значительную техническую проблему. Разработка стабилизатора, способного справиться с такими колебаниями, является чрезвычайно сложной задачей. Без устойчивой платформы ни одна система удара не сможет корректно функционировать, поскольку проблемы возникнут уже на этапе запуска и выполнения выстрела.

На данный момент идет активная работа в этом направлении, и в скором времени дроны смогут быть оснащены различными модулями для поражения различных типов целей: наземных, водных и воздушных. Кроме того, сами дроны обещают стать более незаметными, включая возможность погружения под воду на определенное время.

Однако, как бы успешными ни становились "Магуры" или другие беспилотные системы, они, как резюмирует генерал Буданов, не способны отвоевать территорию вместо людей.

Что известно про Дрон MAGURA V5

MAGURA V5 — украинский многоцелевой надводный беспилотный аппарат, способный выполнять различные задачи: наблюдение, разведку, патрулирование, поисково-спасательные операции, противоминное противодействие и иные боевые задачи.

Технические характеристики

Длина: 5,5 м

Общий вес: до 1000 кг

Полезная нагрузка: 320 кг

Боевой радиус действия: до 400 км

Дальность действия: до 800 км

Автономность: до 60 часов

Боевая нагрузка: до 200 кг

Крейсерская скорость: 41 км/ч

Максимальная скорость: 78 км/ч

Помимо самого дрона, оснащенного системой автопилота, видеоподсистемами, включая ночное видение, резервными модулями связи и боевой частью, комплекс включает в себя наземную автономную станцию управления, систему транспортировки и хранения и центр обработки данных.

Что известно про успешное применение дронов "Магура"

В мае 2023 года операторы дронов Magura V5 обнаружили первую значительную цель — российский разведывательный корабль "Иван Хурс". Экипаж вражеского судна предпринял попытку отражения атаки.

После успешного атаки на "Иван Хурс", операторы морских дронов военной разведки Украины смогли поразить патрульный корабль "Сергей Котов", уничтожить два скоростных десантных судна "Акула" и "Серна", ракетный корабль "Ивановец" и большой десантный корабль "Цезарь Куников".

Напомним, 20 декабря сообщалось, что в NYT показали, какие версии дронов Magura есть у ВСУ. По словам экспертов, господство России на Черном море закончилось — флот РФ вынужден был покинуть бухты оккупированного Крымского полуострова.