Прослушка офицеров Бундесвера: в ФРГ "защитили" комментарий Писториуса паролем "1234"

В немецком издании Bild назвали поступок пресс-службы оборонного ведомства "как минимум нелепым" и выразили надежду на то, что министерство больше не будет использовать столь простые пароли.

Пресс-служба Министерства обороны Германии обнародовала комментарий министра обороны Германии Бориса Писториуса по поводу прослушки Российской Федерацией разговоров немецких офицеров, "защитив" его паролем "1234". Ссылка на комментарий была опубликована на официальном портале Бундесвера 4 марта.

"Федеральное министерство обороны отмечает, что с заявлением для прессы федерального министра обороны Бориса Писториуса о перехваченных сообщениях ВВС теперь можно ознакомиться по ссылке, прикрепленной ниже", — говорится на сайте.

При этом пароль для доступа к материалу был указан непосредственно под самой ссылкой.

Публикация пресс-службы Бундесвера Фото: Скриншот

Как отмечает Bild, Минобороны ФРГ обычно публикует пресс-релизы в текстовом виде, однако в этот раз высказывание министра обороны было представлено в новом формате. Пресс-служба дала ссылку на ресурс NextCloud, где разместило аудиозапись ответа министра представителям СМИ.

Журналист издания навал подобное решение "как минимум нелепым", отметив, что оно было принято на фоне "крупнейшего за последние годы" скандала, связанного с прослушкой телефонных разговоров.

"Остается надеяться, что "1234" и подобные пароли больше не будут использоваться в зоне ответственности Минобороны", — отметил он.

Прослушка Россией немецких офицеров: что известно

Напомним, Маргарита Симоньян опубликовала 30-минутную запись, в которой якобы офицеры Бундесвера обсуждают поставки крылатых ракет Taurus, а также теоретические возможности их использования, в том числе уничтожение Крымского моста.

Спикер президента РФ Дмитрий Песков заявил, что опубликованная запись переговоров немецких военных якобы свидетельствует о том, что вооруженные силы Германии обсуждали возможные планы нанесения ударов по территории России.

В свою очередь официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что "слитые" переговоры немецкого руководства ВВС по поставкам ракет Taurus Украине показали "незавершенность денацификации Германии".

В ответ представитель МИД Германии Кристиан Вагнер назвал слова Захаровой "абсурдом" и неудачной попыткой запугивания, отметив, что формулировки российской стороны говорят сами за себя.