"Слив" разговоров офицеров ФРГ: в Кремле заявили, что Германия готовила удар по РФ

По словам спикера президента России Дмитрия Пескова, сказанное на записи подчеркивает прямое участие стран Запада в войне, однако у Путина не понимают, какова в этом роль канцлера ФРГ Олафа Шольца.

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В Кремле заявили, что опубликованная запись переговоров немецких военных якобы свидетельствует о том, что вооруженные силы Германии обсуждали возможные планы нанесения ударов по территории России. Об этом в понедельник, 4 марта, заявил спикер президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Так, на прошлой неделе российские СМИ опубликовали аудиозапись встречи высокопоставленных немецких военных, на которой, по их утверждениям, обсуждалось предоставление оружия Украине и возможный удар Киева по мосту в Крыму, что стало причиной для российских чиновников потребовать разъяснений.

"Сама запись указывает на то, что в бундесвере активно обсуждались планы нанесения ударов по российской территории. Это не требует никаких юридических толкований. Все здесь очевидно. Следует выяснить, идет ли это по собственной инициативе бундесвера. Тогда возникает вопрос: насколько бундесвер подконтролен и насколько Шольц контролирует ситуацию? Или это часть политики немецкого правительства", — сказал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков журналистам.

По его мнению, оба сценария "крайне нежелательны" и подчеркивают прямое участие стран Запада в войне в Украине.

"Слив" разговора немецких офицеров — что надо знать

2 марта стало известно, что Россия перехватила переговоры между генерал-лейтенантом Инго Герхарцем и тремя старшими офицерами Люфтваффе, когда они использовали стандартное готовое программное обеспечение для видеоконференций Webex, которое работало в офисе, для сверхсекретного военного планирования, где обсуждали вопросы поставок ракет Taurus и удары по незаконно построенному Керченскому мосту (Крымский мост).

Германия сообщила, что проводит расследование в связи с тем, что она назвала очевидной попыткой подслушивания со стороны России.

"Этот инцидент превышает простой перехват и публикацию разговора… Это часть информационной войны, которую ведет президент России Владимир Путин. Это гибридная дезинформационная атака, нацеленная на раскол. Она направлена на подрыв нашего единства", — заявил министр обороны Борис Писториус в воскресенье.

4 марта Россия вызвала посла Германии, требуя объяснений относительно сказанного на записях. Посол Александр Граф Ламбсдорф покинул министерство иностранных дел, избегая контакта с журналистами после встречи.