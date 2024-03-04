"Злив" розмов офіцерів ФРН: у Кремлі заявили, що Німеччина готувала удар по РФ

За словами спікера президента Росії Дмитра Пєскова, сказане на записі підкреслює пряму участь країн Заходу у війні, однак у Путіна не розуміють, яка в цьому роль канцлера ФРН Олафа Шольца.

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У Кремлі заявили, що опублікований запис переговорів німецьких військових нібито свідчить про те, що збройні сили Німеччини обговорювали можливі плани завдання ударів по території Росії. Про це в понеділок, 4 березня, заявив спікер президента РФ Дмитро Пєсков, передає ТАСС.

Так, минулого тижня російські ЗМІ опублікували аудіозапис зустрічі високопоставлених німецьких військових, на якій, за їхніми твердженнями, обговорювали надання зброї Україні та можливий удар Києва по мосту в Криму, що стало причиною для російських чиновників вимагати роз'яснень.

"Сам запис вказує на те, що в бундесвері активно обговорювали плани завдання ударів по російській території. Це не потребує жодних юридичних тлумачень. Все тут очевидно. Слід з'ясувати, чи йде це за власною ініціативою бундесверу. Тоді виникає питання: наскільки бундесвер підконтрольний і наскільки Шольц контролює ситуацію? Чи це частина політики німецького уряду", — сказав прессекретар Кремля Дмитро Пєсков журналістам.

На його думку, обидва сценарії "вкрай небажані" і підкреслюють пряму участь країн Заходу у війні в Україні.

"Злив" розмови німецьких офіцерів — що треба знати

2 березня стало відомо, що Росія перехопила переговори між генерал-лейтенантом Інго Герхарцем і трьома старшими офіцерами Люфтваффе, коли вони використовували стандартне готове програмне забезпечення для відеоконференцій Webex, що працювало в офісі, для надсекретного військового планування, де обговорювали питання постачання ракет Taurus та ударів по незаконно побудованому Керченському мосту (Кримський міст).

Німеччина повідомила, що проводить розслідування у зв'язку з тим, що вона назвала очевидною спробою підслуховування з боку Росії.

"Цей інцидент перевищує просте перехоплення і публікацію розмови... Це частина інформаційної війни, яку веде президент Росії Володимир Путін. Це гібридна дезінформаційна атака, націлена на розкол. Вона спрямована на підрив нашої єдності", — заявив міністр оборони Борис Пісторіус у неділю.

4 березня Росія викликала посла Німеччини, вимагаючи пояснень щодо сказаного на записах. Посол Александр Граф Ламбсдорф покинув міністерство закордонних справ, уникаючи контакту з журналістами після зустрічі.