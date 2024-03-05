18 Shahed ночью атаковали Украину: в Одесской области зафиксировано попадание, детали (фото)
Силы противовоздушной обороны сбили все российские "Шахеды", которые атаковали Одесскую область. Однако получил повреждения пансионат и причал, расположенный рядом.
Во время атаки в ночь на 5 марта украинские военные обезвредили 18 дронов-камикадзе Shahed-136 ВС РФ. Для сбивания использовали зенитные комплексы и действовали мобильные огневые группы. О деталях российского обстрела рассказали на странице Facebook Воздушных сил ВСУ.
В заметке украинского командования указывается, что место пуска дронов-камикадзе — полигон в Балаклаве под Севастополем. Враг запустил 18 Shahed-136 — их все сбили силы ПВО ВСУ.
Ночной удар РФ — детали
Отметим, в ночь на 5 марта россияне запустили "шахеды", которые атаковали Одесскую область, — сообщил глава Одесской области Олег Кипер. Воздушная тревога в регионе длилась около трех часов — с 23:33 до 02:47. Тревоги в других регионах Украины не было.
Тем временем в Telegram-канале "Сил обороны Юга" рассказали о некоторых подробностях ночного удара РФ. В заметке, опубликованной в 6:36, говорится о повреждениях, нанесенных российскими "Шахедами". В частности, указывается, что "не удалось избежать попаданий".
Россиянам удалось добраться до рекреационного объекта в Одесском районе: уверяют, что объект не работал. Кроме зданий пансионата, пострадали хозяйственные постройки и причал, расположенные неподалеку.
На фотографиях, сделанных на месте событий, можно увидеть здание с поврежденной крышей и разбитые стекла.
В кадр попали обломки российского дрона, уничтоженного Силами обороны.
Кроме того, на месте удара "шахеда" начался пожар, который потушили спасатели.
Отметим, предыдущая воздушная атака ВС РФ произошла в ночь на 2 марта. Враг атаковал с юга и востока: под ударами оказался Харьков и Одесса, рассказали в Воздушном командовании ВСУ. Российский дрон попал в жилой дом в Одессе: разрушились квартиры, где находились люди. После многодневного разбора завалов выяснилось, что россияне убили 12 украинцев, из них пятеро детей.
Напоминаем, в ночь на 5 марта под массированной атакой БПЛА оказался Крымский мост, Керчь и Феодосия. Предыдущая атака дронов по Крымскому полуострову произошла 3 марта — загорелась большая нефтебаза на окраине Феодосии.