За "мир и стабильность": оборонный бюджет Китая в 2024 достиг рекордной цифры

Проект оборонного бюджета КНР в текущем году принят на сумму 231,36 млрд долларов, в то время как у прямого геополитического конкурента — США — военные расходы в 2023 году достигли 886 млрд долларов.

Китай 5 марта обнародовал проект оборонного бюджета на 2024 год в размере 1,66554 триллиона юаней (231,36 млрд долларов), что на 7,2% больше, чем в предыдущем году. Деньги пойдут на развитие национальной обороны, учитывая такие факторы, как военная модернизация, внешние условия безопасности и экономическое развитие. Об этом сообщает Global Times.

Обозреватели пишут, что оборонный бюджет Китая девять лет подряд демонстрировал однозначный рост. При этом темпы роста также были установлены на уровне 7,2% в 2023 году, в то время как в последние годы они стабильно колебались между 6% и 8%.

Китайский военный эксперт Чжан Цзюньшэ в связи с этим отметил, что стабильный рост оборонного бюджета обусловлен увеличением оборонных расходов такими странами, как США и Япония. Например, в 2023 году военные расходы американцев составили 886 млрд долларов, а оборонный бюджет Японии в 2024 достиг планки в 53 млрд долларов, что на 6 млрд больше чем в прошлом году.

Динамика оборонного бюджета КНР

Между тем по сравнению с другими крупными военными державами, такими как США, расходы на оборону Китая в доле ВВП находятся на низком уровне и в целом составляет 1,3%. Тогда как для стран блока НАТО этот показатель находится на уровне 2%, а в США, приблизительно, 3,5%.

Спикер ВСНП (Всекитайское собрание народных представителей) Лу Циньцзянь 4 марта заявил, что Китай поддерживает "разумный и устойчивый рост расходов на оборону в соответствии со здоровым и устойчивым экономическим и социальным развитием, стремясь к синхронному росту обороноспособности и экономической мощи".

Он подчеркнул, что в соотношении с Соединенными Штатами расходы на оборону КНР довольно низкие в расчете на душу населения и на одного военнослужащего.

"Китай привержен пути мирного развития, готов разделить возможности развития с другими странами и способствовать формированию нового типа международных отношений, характеризующихся взаимным уважением, честностью и справедливостью", — заявил Лу Циньцзянь.

В заключение обозреватели пишут, что китайская армия, поддерживаемая достаточным оборонным бюджетом, якобы служит стабилизирующим фактором, поскольку она "способствует миру и стабильности, сдерживая угрозы безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе и способствуя глобальному балансу сил".

Ранее сообщалось, что в Китае активно работают над укреплением своих военно-морских сил, чтобы в потенциальном конфликте с США противостоять американским авианосцам.