Удары с земли, воздуха и моря: Минобороны РФ описало сценарий войны с Западом, — СМИ

В условиях полномасштабного конфликта с применением так называемых воинских подразделений нового типа авиация, как самый маневренный и адаптивный вид войск, должна первой вступать в бой.

Если территория РФ подвергнется нападению, в качестве интервентов выступят воинские подразделения нового типа — "объединенные оперативные формирования" (ООФ) — сейчас они пока еще создаются на Западе. В РФ рассматривают сценарий стремительного глобального удара с последующей воздушно-наземной или воздушно-морской операцией. Об этом говорится в публикации журнала Минобороны РФ "Военная мысль", на которую ссылается госагентство "РИА Новости" (самой же статьи на веб-ресурсе российского оборонного ведомства нет).

Под так называемыми ООФ подразумеваются межвидовые компактные и мобильные группировки войск, которые за короткое время могут нанести комплексное поражение инфраструктуре противника по всем направлениям: на земле, море, в воздухе, космосе и в информационной сфере.

Как самое ожидаемое применение т.н. ООФ называют воздушно-наземные (морские) военные кампании.

"Начинаться они будут с воздушных (с 2030 года — воздушно-космических, в дальнейшем — космическо-воздушных) наступательных операций, состоящих из быстрого (мгновенного) глобального удара и нескольких (от 2–3 до 5–7) массированных ракетно-авиационных ударов", — сообщается в материале, который цитирует российское информагентство.

Авиация при таком развитии событий должна вступать в бой одной из первых, поскольку это самый маневренный и адаптивный вид войск. Еще до развертывания наземных войск.

Перед непосредственным началом активной фазы спецоперации ООФ прибегнут к провокациям в информационной среде или другим потенциально агрессивным действиям, с тем, чтобы установить контроль, отмечается в материале печатного органа Минобороны РФ. Личный состав формирований противника в мирное время может быть на уровне 50–70% от приведенного в боеготовность.

В условиях такой угрозы в РФ предлагается повысить роль Воздушно-космических сил в структуре военных конфликтов — оснастить российские ВКС новыми самолетами, БПЛА, а также задействовать перспективные автоматизированные системы управления. Предлагается также совершенствовать разведсредства.

Напомним, что The Telegraph описал, как может начаться война РФ и НАТО.

Также сообщалось, что в январе президент Украины Владимир Зеленский заявил, что после захвата Украины последует война РФ и стран НАТО.