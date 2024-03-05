Отдельные спальни и душевые: в США испытывают атомную субмарину со смешанным экипажем

Подводная лодка USS New Jersey в своем роде является уникальной. При ее строительстве конструкторы учли все особенности разнополого экипажа, и прежде всего потребности женщин-подводниц.

В США начали испытания многоцелевой атомной USS New Jersey (SSN-796) класса Virginia, которая была специально спроектирована с учетом особенностей экипажа. Впервые в истории американских ВМС экипаж боевой субмарины состоит из мужчин и женщин, что стало важной вехой в гендерной интеграции в военно-морских силах. Об этом сообщает газета Минобороны США Stars and Stripes.

Испытания включали в себя первое погружение под воду и проведение высокоскоростных маневров на поверхности и под водой. Ожидается, что USS New Jersey будет передана ВМС в конце этого года. Хотя это 23-я подлодка класса Virginia, она также является первой в своем роде.

Дело в том, что субмарина создана с учетом потребностей женщин-подводниц. Она оборудована отдельными ванными комнатами, душевыми и спальными помещениями, специально предназначенными для разнополого экипажа. Кроме того, была проведена комплексная модернизация, в ходе которой были заменены все указатели и мониторы.

Подготовка к спуску на воду атомной подводной лодки USS New Jersey

"Первый выход USS New Jersey в море — это значительная веха и первая серьезная проверка возможностей подводной лодки в море", — сказал Джейсон Уорд, вице-президент Newport News Shipbuilding по строительству подводных лодок класса Virginia.

Учитывая тот момент, женщины служат на подводных лодках уже более десяти лет, командование ВМС США предпринимает решительные шаги по обеспечению гендерного равенства. Оно намерено пересмотреть некоторые названия должностей и специальностей, в которых в настоящее время используется термин "человек", и в процессе переименования использовать гендерно-нейтральный подход.

Решение деликатного вопроса

Эксперты по этому случаю отмечают, что SSN-796 подходящей для разнополого экипажа, не ограничивается расположением кают, помещений или спальных коек.

"Исторически сложилось так, что подводные лодки проектировались с системами управления, предназначенными для мужского экипажа. Эта субмарина знаменует собой продуманное изменение конструкции. Например, системы управления расположены ниже, чем обычно, что делает их доступными для женщин", — пишут эксперты.

Кроме физиологических моментов военные проектировщики учли и ряд других проблем смешанного экипажа, ведь подводные лодки — это замкнутое пространство, где моряки живут в тесном помещении в течение длительного времени. Интеграция женщин в эту среду вызвала обеспокоенность по поводу сохранения приватности и предотвращения братания. Также в ВМС беспокоились о том, как разместить разнополые экипажи в таких тесных каютах без ущерба для боевой эффективности субмарины.

Однако в конечном итоге эти препятствия были преодолены. А американские ВМС признали неоценимый вклад, который женщины могут внести в службу на подводных лодках, подытожили эксперты.

Ранее сообщалось, что Россия планирует увеличить число субмарин класса "Ясень" до 12 единиц. Предполагается, что стоимость каждой АПЛ составит около 455 млн долларов.