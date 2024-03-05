Опасаются потерь: "престижных" танков "Армата" в Украине никогда не было, — разведка Британии

Ведомство утверждает, что у России нет возможностей для массового производства новейших "Армат", в отличие от других основных боевых танков. Высокие затраты затрудняют выпуск бронетехники.

У России нет возможностей для массового производства новейших танков Т-14 "Армата", и весьма маловероятно, что они вообще перебрасывались в Украину, как утверждали российские государственные информагентства. Об этом сообщает британская разведка в соцсети X.

4 марта руководитель российского оборонного предприятия "Ростех" Сергей Чемезов заявил, что наиболее передовой основной боевой танк РФ Т-14 "Армата" появится на вооружении войск РФ, но в Украину его не направят.

По его словам, высокие затраты затрудняют масштабный выпуск этих танков.

"Армата", она, в общем-то, дороговата, — заявил Чемезов. — По своему функционалу она, конечно, намного превосходит существующие танки, но слишком дорогая, поэтому ее сейчас армия вряд ли будет использовать".

Впервые танк "Армата" показали во время парада ко Дню победы в 2015 году. 1-я танковая армия РФ должна была получить Т-14 в 2021 году, но весьма маловероятно, что какой-то из этих танков использовался на передовой.

Российские танки следующего поколения участвовали в учениях в РФ в 2022 году. По сообщениям госагентств, их всех должны были направить в Украину.

Т-14 оснащен системой смешивания выхлопа с холодным воздухом и имитации выхлопных отверстий для защиты от ПТУР с ИК ГСН, таких как Javelin

Сводка британской разведки, посвященная танку Т-14 "Армата"

"На сегодня можно говорить о том, что с большой долей вероятности основные боевые танки Т-14 "Армата" не были развернуты в Украине. Судя по всему, объясняется это высоким риском репутационных потерь, если "престижная" техника пострадает в боях, и необходимостью в производстве значительного количества боевых танков", — говорится в публикации.

Отмечается, что у РФ нет возможностей для массового производства новейших танков, в отличие от других разновидностей.

Напомним, что российский танк "Армата" оказался слишком дорогим для российских войск — и на передовой его не будет.

Также сообщалось, что в Польше продолжаются учения Steadfast Defender 24. В рамках учений натовские танки форсировали Вислу.