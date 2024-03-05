Отбиваются от атаки с моря: в Крыму слышна канонада на западном берегу (фото)

Минобороны РФ и представители оккупационной власти игнорируют инциденты на Крымском полуострове. Тем временем там взрывается в районе аэродрома "Кача", склада горючего и места дислокации сил ПВО.

Жители оккупированного полуострова второй раз за сутки 5 марта услышали громкие звуки, похожие на взрывы и стрельбу. Ориентировочное место событий — мыс Тарханкут на западном побережье Крыма, а также ряд других точек. О новой серии инцидентов рассказали в Telegram-канале "Крым. Реалии" (проект "Радио Свобода").

Сообщение о громких звуках появилось в сети около 12 часов. Указывается, что их слышали в районе села Межводное. Источники журналистов заявили, что произошло "5 взрывов с интервалом в 10-15 минут".

Взрывы в Крыму — громко в Межводном 5 марта Фото: Google Maps

Согласно данным "Крым. Реалии", неподалеку от указанного населенного пункта расположен 784 Центр обеспечения в/ч 63876. На складах центра хранят горючее АК-27, которое заливают в комплексы С-200 для пуска ракет 3В21. Кроме того, рядом есть бухты, в которых российское командование может прятать военные корабли. Например, именно там в августе 2023 года морские дроны MAGURA V5 ГУР Минобороны подбили катера "Акула" и "Серна".

Непосредственно в самом Межводном россияне построили фортификационные сооружения, указано на карте военных объектов ВС РФ в Крыму на портале "Радио Свобода". Среди прочего указывается, что там заметили ЗРК для сил противовоздушной обороны, и пушки, пригодные для ударов по плавсредствам.

Взрывы в Крыму — какие объекты в Межводном Фото: Радіо Свобода

Взрывы в Крыму — детали событий 5 марта

Кроме Межводного, было громко несколько южнее, в Бахчисарайском районе, — говорится в сообщении Telegram-канала "Крымский ветер". Согласно источникам канала, слышали взрывы возле сел Угловое и Вилино.

Взрывы в Крыму — новые взрывы возле Севастополя Фото: Google Maps

Через несколько минут добавили, что видели два вертолета Ми-8 в районе Симферополя.

Взрывы в Крыму — вертолеты Ми-8 ВС РФ Фото: Крымский ветер

Возле этих населенных пунктов — ряд потенциальных целей, свидетельствует карта "Радио Свобода". В частности, обозначены аэродром "Кача", склады хранения средств ПВО и ракет, радиополе управления ЧФ РФ (в/ч 80162).

Взрывы в Крыму — какие объекты РФ возле Углового Фото: Радіо Свобода

Отметим, так называемый "губернатор" Севастополя Михаил Развожаев, а также глава оккупационной администрации Сергей Аксенов, о новых инцидентах в Крыму не сообщали. Также нет реакции Минобороны РФ: российское ведомство признало атаки дронов на приграничные области России, но не признает атак по полуострову.

Напоминаем, в ночь на 5 марта было громко возле Крымского моста, Керчи и Феодосии. Впоследствии в ГУР Минобороны подтвердили, что удалось потопить патрульный катер "Сергей Котов". Представитель разведчиков заявил, что среди экипажа военного судна есть раненые и погибшие.