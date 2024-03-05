Уже на этой неделе: Макрон поддержит Чехию в поставке 800 тыс. артснарядов Украине, — Bloomberg

По информации источников, президент Франции Эмманюэль Макрон обсудит это предложение с премьер-министром Чехии Петром Фиалой во время поездки в Прагу, которая состоится во вторник, 5 марта.

Президент Франции Эмманюэль Макрон уже на этой неделе может объявить о поддержке предложения Чехии по закупке 800 тысяч артиллерийских снарядов из стран за пределами Европейского Союза для Украины. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

По информации источников издания, к соответствующей инициативе присоединятся также Германия, Нидерланды и Дания. Макрон обсудит это предложение с премьер-министром Чехии Петром Фиалой во время поездки в Прагу, которая состоится во вторник, 5 марта. Ожидается, что отдельная дискуссия министров обороны и иностранных дел ЕС по согласованию деталей состоится на этой неделе.

Журналисты отмечают, что европейские союзники пытаются выполнить обязательства по поставкам Киеву военного оборудования в "сложный момент войны", когда украинские чиновники обеспокоены тем, что российские войска могут прорвать их оборону до лета.

Инициатива Чехии по закупке боеприпасов для Украины: что известно

Напомним, 17 февраля президент Петр Павел во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что Чехия нашла возможность помочь Украине и в ближайшие несколько недель ВСУ могут получить сотни тысяч боеприпасов.

26 февраля министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что Нидерланды готовы выделить 100 млн евро на инициативу Чехии.

22 февраля CBC News сообщили, что Канада готова оплатить поставку 800 тысяч артиллерийских снарядов, которые Чехия нашла для Украины.

1 марта заместитель министра обороны Чехии Ян Йиреш заявил, что первые поставки в Киев 800 тысяч боеприпасов, приобретенных за пределами Европейского Союза, могут состояться через несколько недель.