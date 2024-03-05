F-35 для поиска российской ПВО. Как США могли бы применять истребители над Украиной

Пентагон российским СМИ сообщил, что истребитель 5 поколения F-35 не используется над Украиной. Фокус проанализировал, как бы это выглядело, и для чего это Штатам.

Министр обороны Сингапура Нг Енг Хен во время выступления на слушаниях в парламентском комитете по снабжению 28 февраля заявил, что США применяют истребители F-35 для помощи Украине. Фокус собрал все, что известно о заявлении, официальной позиции Пентагона и характеристиках стелс-самолета 5 поколения.

Самолет F-35 — это американский стелс-истребитель 5 поколения, на который переходит ряд стран мира. Особенностью самолета являются передовые технологии и вооружение, которые качественно отличают его от самолетов 4 поколения. Сингапурский президент заявил, что истребителя американского производства выполняют задачи на Ближнем Востоке и в Украине.

"Американские и британские F-35 нанесли успешные удары по ИГИЛ на Ближнем Востоке. Совсем недавно США использовали свои F-35 для обнаружения и идентификации объектов зенитно-ракетных комплексов российских подразделений в Украине, и эта информация была передана странам НАТО", — заявил Хен.

F-35 над Украиной — Пентагон отрицает

Представитель Пентагона в комментарии российскому государственному изданию "РИА Новости" заявил, что США не применяют истребители F-35 над Украиной. Однако стоит заметить, что пресс-служба Минобороны США не делала официальных заявлений на тему F-35 на своих ресурсах.

Как истребитель F-35 может обнаруживать российское ПВО на земле

F-35 Lightning II имеет самую современную авионику и бортовую аппаратуру. В издании Defense and Aviation добавляют, что истребителям F-35 не нужно летать непосредственно над Украиной, чтобы обнаруживать цели. Самолет оснащен передовым радаром AN/APG-81 AESA, который имеет радиус действия 370 км. Его производит Northrop Grumman Electronic Systems. Также есть система РЭБ F-35 AN/ASQ-239 Barracuda ELINT — она имеет радиус действия 926 км.

Радар AN/APG-81 AESA Фото: Википедия

Поэтому в издании считают, что F-35 достаточно будет пролететь над Польшей, чтобы уже обнаружить российские самолеты над большей частью Беларуси и Украины. Если радиус РЭБ AN/ASQ 239 действительно составляет 926 км, то из Польши самолет может обнаруживать цели вблизи Харькова. Если же самолет будет лететь над Румынией, то он просканирует всю территорию оккупированного Крыма вплоть до Мариуполя на востоке.

Как объясняется в видео AiTELLY, РЭБ AN/ASQ 239 постоянно работает во время полета и сканирует ситуацию в воздухе и на земле. Комплекс является универсальным, поэтому его можно применять как во время наступательных, так и во время оборонительных миссий.

Видео с таймкодом

Также F-35 может обмениваться информацией с дружественными самолетами и наземными силами в режиме реального времени. Поэтому истребитель может работать своеобразным источником информации в боевом пространстве, что обеспечивает улучшенную осведомленность о ситуации. Система связи называется MADL (Multi-function Advanced Data Link) и гарантирует передачу данных со скоростью 548 Мбит/с, что означает, что файл размером 1 Гб будет передан за 2 секунды.

Зачем США использовать F-35 над Украиной

Больше всего вопросов вызывает само заявление о применении F-35 над Украиной, потому что западные партнеры постоянно сканируют украинское небо самолетами-разведчиками типа AWACS. Они специально созданы для обнаружения вражеских целей по типу радаров, пусковых установок ПВО, а также для наведения ракет за пределами дальности обнаружения или возможностей пусковых платформ. Примером такого самолета является Boeing E-3A, который официально привлечен НАТО к сканированию ситуацией над в Украине. Если E-3A будет лететь на высоте 9150 метров, то он сможет покрыть территорию площадью 310 798 квадратных километров. У России есть несколько самолетов AWACS — это А-50 и А-50У, два из которых Украина уже уничтожила.

Американский самолет Boeing P-8 Poseidon над Румынией, 5 марта 15:00 по Киеву Фото: Flight Radar 24

Также Запад использует для отслеживания ситуации в Черноморском регионе самолеты и беспилотники. Прямо сейчас, 5 марта, над Румынией летает американский патрульный корабль P-8 Poseidon, который должен обнаруживать субмарины и другие цели на воде. Кроме этого он способен выполнять миссии по разведке.

Отдельный вопрос — экономическое обоснование использования F-35. Стоимость часа полета стоит 42 тысячи долларов в час. Это дешевле, чем самолета E-3 Sentry, потому что его час полета стоит 66 тысяч долларов. При этом стоимость полета часа беспилотников составляет 4800 долларов для Reaper и 18,500 для Global Hawk.