"У них есть своя цель": Игнат прокомментировал тактику одиночных ракетных обстрелов ВС РФ

По словам спикера Воздушных сил, противник мог столкнуться с определенным дефицитом ракетного вооружения, поэтому ищет способы более эффективного их применения.

Российские оккупанты продолжают атаки по мирным городам Украины и постоянное пытаются найти новую тактику обстрелов. Подробнее об этом рассказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона.

По его словам, пуски одиноких российских ракет, как это было зафиксировано во время атаки по Днепру 4 марта, могут говорить о дефиците. Противнику может не хватать некоторых видов вооружения.

"Если бы враг мог массированно применять ракеты, он бы это делал. Ракет Х-59, Х-31 у врага достаточно немного, чтобы массированно применять. У них есть своя цель поразить какой-то объект. Собственно, эти ракеты, которые я озвучил, направляются с самолетов тактической авиации", — заявил Юрий Игнат.

Отдельно спикер Воздушных сил добавил, что еще у противника в арсенале есть баллистические ракеты "Искандер-М", которые тот время от времени запускает по мирным городам.

Если ВС РФ их используют, то это может свидетельствовать о том, что у них есть задача поразить конкретный объект при помощи быстрого ракетного вооружения.

"Когда баллистическая ракета летит десятки секунд, мы можем наблюдать, как она выпущена с оккупированной территории, например, по Херсонской и Донецкой областях. Такие ракеты также единичны. У врага есть цель поразить тот или иной объект", — подытожил Юрий Игнат.

Напомним, 5 марта Юрий Игнат объяснил, почему ракеты и дроны долетают до Одессы. По словам представителя командования Воздушных сил ВСУ, обезвредить все вражеские воздушные цели мешает географическое расположение Одессы и дислокация самой противовоздушной обороны.