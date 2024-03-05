Последнее препятствие: президент Венгрии одобрил членство Швеции в НАТО

Ожидается, что после того, как Будапешт поддержал заявку Стокгольма на вступления НАТО, остальные формальности будут завершены быстро.

Во вторник, 5 марта, президент Венгрии Тамаш Сулек подписал законопроект, одобряющий вступление Швеции в Североатлантический Альянс (НАТО). Об этом говорится на официальном сайте венгерского президента.

"Президент республики Тамаш Сулек сегодня подписал решение парламента от 26 февраля 2024 года о вступлении Швеции в НАТО", — говорится в сообщении.

Как отмечает Reuters, таким образом венгерский лидер устранил последнее препятствие на пути Швеции к членству в НАТО. Одобрение Будапешта последовало за визитом премьер-министра Швеции Ульфа Кристерссона, в ходе которого две страны подписали соглашение о поставках оружия.

По словам журналистов, остальные формальности, такие как передача документации о вступлении в Вашингтон, вероятно, будут завершены быстро.

В агентстве также отметили, что правительство премьер-министра Венгрии Виктора Орбана столкнулось с давлением со стороны союзников по НАТО, требующих закрепить вступление Швеции в военный союз.

Напомним, после разговора с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом премьер-министр Виктор Орбан объявил, что Будапешт поддержит вступление Швеции в НАТО. Глава венгерского правительства призвал "завершить ратификацию при первой же возможности".

Ранее, заявку Швеции на вступление в НАТО также одобрил парламент Турции. Из 346 парламентариев 287 проголосовали за членство Швеции в НАТО. Против выступили 55 человек, остальные — воздержались. Голосованию предшествовали примерно четырехчасовые дебаты.