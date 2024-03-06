ВС РФ дистанционно минируют Сумскую область шариковыми авиабомбами (фото)

В полиции заявили, что на севере Сумской области ночью 5 марта россияне применили опасные боеприпасы – шариковые осколочные авиационные бомбы ШОАБ-0,5.

Российские войска дистанционно минируют Сумскую область Украины шариковыми авиабомбами. Об этом 5 марта сообщила Полиция Сумской области в Facebook.

Отмечается, что на севере Сумской области ночью 5 марта россияне применили опасные боеприпасы – шариковые осколочные авиационные бомбы ШОАБ-0,5.

Так, враг дистанционно заминировал местность на территории Шосткинского района, а именно возле села Марчихина Буда.

"Российская авиация при нанесении авиаударов использовала кассетные бомбы РБК-500. Одна такая кассета содержит 565 шариковых авиабомб ШОАБ-0,5 массой по 400 грамм каждая и имеет большую зону поражения", — сказано в сообщении.

Как рассказал начальник отдела взрывотехнической службы ГУНП в Сумской области Игорь Черняк, по внешнему виду этот предмет похож на небольшой мячик серебристого цвета с небольшими выступающими на корпусе "ребрами". Бомбы могут привлечь внимание детей.

Осколочные авиационные бомбы ШОАБ-0,5 Фото: Поліція Сумської області/Facebook

"Не рекомендуем трогать такие находки никому. На месте происшествия работают сотрудники отдела взрывотехнической службы ГУНП в Сумской области, которые зачищают территорию от этих бомб", — сказал Черняк.

В полиции попросили местных жителей не подходить к взрывоопасным предметам, не брать их в руки, не проводить с ними никаких манипуляций.

"В случае обнаружения авиабомбы ШОАБ-0,5 или любых других взрывоопасных предметов срочно сообщайте полицию по телефону 102", — отметили в полиции.

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Также в ISW заявили, что в Кремле скрыли статистику соцвыплат, чтобы засекретить потери ВС РФ. Аналитики предполагают, что правительство России не оглашало данные социальных служб за 2022 год, чтобы замаскировать свои проблемы с предоставлением обещанной помощи пострадавшим и участникам полномасштабного вторжения.