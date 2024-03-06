Угроза не исчезла: РФ может атаковать Украину с моря, — Гуменюк (видео)

По словам начальницы пресс-центра ОК "Юг", противник после уничтожения корвета "Сергей Котов" перебазировал свои корабли в другие локации. Но угроза ракетных ударов из акватории Черного моря сохраняется.

Российские оккупанты продолжают атаковать мирные города Украины при помощи различного вооружения. Несмотря на большие потери противника в Черном море, угроза не исчезла. Об этом в эфире "24 канала" подробнее рассказала начальница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк.

По ее словам, Россия начала осознавать, что в акватории Черного моря ей находиться опасно. В результате все корабли были перемещены в пункты базирования, чтобы их там не смогли достать морские дроны.

Ситуация в море возвращается в пользу Украины и противник теряют корабли один за другим. Последней "жертвой" стал современный патрульный корабль ЧФ РФ "Сергей Котов", который удалось уничтожить при помощи морских дронов Magura V5. При этом рано говорить о том, что угроза обстрелов россиян из моря пропала.

"Действительно, они не выводят на боевое дежурство в Черное море свои корабли, все находятся в пунктах базирования. А ракетоносители с 19 февраля не появлялись на пусковых рубежах и дежурстве в целом. Но угроза при этом не исчезла, потому что даже выпуск ракет из бухты возможен", — заявила Наталья Гуменюк.

Подобные случаи уже фиксировались, продолжает представительница ОК "Юг", поэтому бдительность терять ни в коем случае нельзя. Россияне сейчас ограничены в использовании авиации, поэтому не смогут собирать разведывательные данные о ситуации соответственно.

"Из-за этого враг не может прибегнуть к массированным атакам. Поэтому, отдавая сейчас предпочтение барражирующим боеприпасам типа "Шахед", они могут как раз применить ракеты морского базирования", – подытожила Наталья Гуменюк.

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Напомним, в ночь на 6 марта ВС РФ атаковали ряд областей Украины, в результате чего есть попадания. Противовоздушной обороне удалось уничтожить 38 ударных дронов в 8 областях Украины. Покровск Донецкой области враг атаковал зенитными управляемыми ракетами С-300, а повреждения получили многоэтажки, админздания и учебное заведение.