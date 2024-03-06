Россия массово атаковала дронами Украину: в каких областях прозвучали взрывы (карта)

Воздушная тревога продолжалась несколько часов. Она была объявлена в Херсонской, Николаевской, Одесской, Днепропетровской, Запорожской, Харьковской, Сумской, Черниговской, Киевской и других областях Украины.

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Вечером 5 марта российские войска атаковали украинские области дронами-камикадзе Shahed. О первых вражеских дронах Воздушные силы сообщили еще в 21:40 вечера в Telegram.

Так, сперва беспилотники заметили в Харьковской области, а позже об опасности в связи с движениями российских БПЛА предупредили жителей Днепропетровской и Запорожской областей.

Уже в 22:28 была объявлена тревога в Херсонской и Николаевской областях. Затем "Шахеды" заметили в акватории Черного моря. Они двигались в сторону Одесской области.

В 23:09 в ВСУ сообщили о движении российских дронов в Полтавской области. Позже тревога была объявлена в Сумской, Черниговской, Кировоградской и Винницкой областях.

Воздушная тревога в Украине

В 00:04 ночи 6 марта Воздушные силы ВСУ сообщили о дронах, которые движутся из Черниговской и Киевскую область. В 00:15 вражеские БПЛА были замечены в акватории Черного моря. Они двигались в направлении Южного Одесской области.

Уже в 00:41 в ВСУ сообщили о движении "Шахедов" в Хмельницкую область, а также о новых БПЛА в Харьковской области, а позже — в Сумской области. Они летели из Курской области РФ.

Позже воздушная тревога в связи с опасностью от вражеских беспилотников была объявлена в Житомирской, Тернопольской, Ровненской, Черновицкой и Львовской областях.

Воздушная тревога в Украине

"Шахеды" из Тернопольской, Ровенской, Житомирской, Хмельницкой областей — курсом на Староконстантинов!", — сообщили ВСУ в 02:22 ночи. В 02:31 ночи "Суспільне" сообщило о взрывах в Хмельницкой области.

Отбой тревоги был объявлен только в 03:12 ночи 6 марта.

Россия атаковала Украину дронами: в Сумской области есть "прилеты"

Сумская областная военная администрация сообщила, что в результате атаки российских БПЛА есть три "прилета в разных частях города Сумы.

"К сожалению, есть три прилета в разных частях города. На местах работают все аварийно-спасательные службы. Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. Последствия авиационных ударов уточняются", — сообщили в ОВА.

Прилеты в Сумах Фото: Скриншот

Россия атаковала Украину дронами: удары по Одесской области

Глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер предупредил о нескольких группах российских беспилотников, которые атаковали город. Сперва в 23:02 вечера 5 марта, а затем в 01:31 ночи 6 марта.

В 23:18 корреспондент Фокуса сообщил о взрывах в Одесской области.

Telegram-канал "Николаевский Ванек" сообщил, что в Одесской области есть информация о пострадавших жилых домах и пожаре. Однако на момент написания новости никаких официальных комментариев по этому поводу не было.

Напомним, в Одессе попрощались с супругами военных и их тремя детьми, которых убили БпЛА РФ. Олег и Татьяна Кравец познакомились на службе. Позже женщина уволилась, чтобы ухаживать за новорожденной дочерью.