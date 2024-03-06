"Помешал длинный язык": в ВСУ объяснили, почему не удалось отбить Кременную

По словам военного Эмиля Ишкулова, после распространения информации о возможном освобождении города россияне увеличили количество артиллерии, личного состава и подтянули резервы.

Украинские вооруженные силы были близки к деоккупации города Кременной Луганской области еще в конце 2022 года. Однако нарушение информационной тишины привело к неудачному исходу операции и прекращению продвижения войск. Об этом командир 80 отдельной десантно-штурмовой Галицкой бригады Эмиль Ишкулов рассказал в интервью "Украинской правде".

"Мы там имели успех, нам оставалось полтора километра до самой Кременной, но в СМИ начали распространяться видео, мол, "Кременная почти наша, мы все взяли, успех", — сказал он.

Также военный отметил, что противник сразу же на это отреагировал.

"Увеличилось количество артиллерии, личного состава, подтянулись резервы. Буквально за несколько дней количество обстрелов увеличилось от 60 до 200 с копейками — это втрое. После этого мы особого успеха не имели", — вспоминает Ишкулов.

Военный также отметил, что аналогичная ситуация имела место в районе Клещиевки в Донецкой области, когда Вооруженные Силы смогли взять ее под свой контроль осенью прошлого года.

"Мы хотя бы неделю пытались выдержать тишину, чтобы дать личному составу зарыться. Я понимал, что сейчас будет сказано, что Клещиевка наша — будет реакция. Нам не хватило буквально два дня, какой-то непонятный ТРОшный батальон начал освещать информацию о Клещиевке", — рассказал командир.

Согласно его заявлению, в то время наши воины были атакованы с трех направлений.

"Были потеряны некоторые наблюдательные пункты и небольшие позиции, но мы смогли удержаться. Стратегически мы до сих пор удерживаем этот рубеж без каких-либо потерь", — подчеркнул собеседник.

Напомним, что боец ВСУ рассказал о тяжелых боях в катакомбах в Белогоровке. ВС РФ активно задействуют КАБы, чтобы пробить катакомбы, где прячутся бойцы ВСУ. Предпринимаются попытки пройти по трубе в тыл позиций ВСУ, как в Авдеевке.

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