Перекрывают "по каждому чиху": РФ не использует Крымский мост для военной логистики, — ВМС

По словам спикера командования Дмитрия Плетенчука, противник боится новых ударов по незаконному сооружению, поэтому ищет другие пути для пополнения резервов. В том числе задействуют корабли, которые со временем уничтожаются в акватории.

Российские оккупанты длительное время использовали Крымский мост на временно оккупированном полуострове в качестве полезной конструкции для пополнения резервов. Теперь его роль начала смещаться. Об этом подробнее рассказал спикер Военно-морских сил (ВМС) ВСУ Дмитрий Плетенчук в эфире телеканала Freedom.

По его словам, противник уже не может использовать в полной мере для военной логистики незаконный мост через Керченский залив. Еще недавно ситуация кардинально отличалась.

"Для военной логистики они используют, скорее всего, не только мост, но и в том числе большие десантные корабли. "Цезарь Куников" не даст соврать. Но в принципе, как мы понимаем, мост сейчас в полной мере не используется именно для военной логистики после тех повреждений, которые он получил в результате успешной совместной операции СБУ и ВМС. Поэтому это больше символ такой имперскости, захватнических устремлений Российской Федерации", — заявил Дмитрий Плетенчук.

Отдельно спикер ВМС добавил, что гражданское население России продолжает ездить незаконно в украинский Крым, используя этот мост. То есть для передвижения он еще пригоден.

В то же время, режим, в котором он работает, является не нормированным. Его постоянно перекрывают "по каждому чиху". Соответственно, происходит все нестабильно.

Дмитрий Плетечук напомнил еще про строительство дополнительных логистических элементов, которые позволили бы передвигаться временно оккупированными украинскими регионами, включая Крымский полуостров. Соответственно, он сделал выводы, что Керческий мост перестает быть полезной конструкцией.

Напомним, 16 января экс-командующий Сухопутными войсками в Европе Бен Ходжес заявил, что воображение и инновации Украины могут помочь в уничтожении Крымского моста. По его словам, противник очень переживает за незаконное сооружение в Крыму, поэтому предпринимает шаги по его защите. В то же время ВСУ могут найти способ, который разрушит мост.