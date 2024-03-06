Испытание холодом: на Аляске тестируют новейшие пулеметы XM250 от SIG Sauer (фото)

В ходе тестирования военные выясняли, как низкие температуры влияют на функциональность и летальность оружия. Ожидается, что к концу года NGSW поступят на вооружения первых подразделений.

Американские военнослужащие на Аляске испытывают новейшие образцы стрелкового вооружения нового поколения. Солдаты 101-й воздушно-десантной дивизии США в конце этого года получат винтовки XM7 и пулемет XM250, поэтому эти образцы проходят тестирования в суровых условиях севера. Об этом сообщает Army Times.

Согласно армейскому релизу, в феврале военнослужащие провели испытания винтовки XM7 и пулемета XM250, являющихся частью программы Next Generation Squad Weapon (NGSW), в испытательном центре "Холодные регионы" в Форт-Грили, Аляска.

Военные из объединенного исполнительного офиса программы "Вооружение и боеприпасы" работали с солдатами в испытательном центре, чтобы оценить характеристики оружия в экстремально холодную погоду. Отмечается, что образцы испытывались при -35 F (-37 градусах Цельсия).

"Экстремальный холод, конечно, может повлиять на функциональность оружия, но он также мешает солдату двигаться и быть мобильным. Сможет ли он или она эффективно обращаться с элементами оружия в перчатках? Мы изучаем все аспекты того, как NGSW влияет на летальность и мобильность в экстремальных условиях", — пояснил майор Брэндон Дэвис.

Оружие нового поколения

В перспективе винтовка XM7 заменит карабин M4, а пулемет XM250 — соответственно M249 Squad Automatic Weapon. Оба образца используют патрон 6.8 мм и предназначены для сил ближнего боя, таких как пехота, силы специальных операций, разведчики, саперы, медики и т.д.

Патрон промежуточного калибра 6.8 мм является первым в своем роде для американских войск и предоставляет пользователям более тяжелый боеприпас, способный оказывать поражающее воздействие на больших расстояниях и пробивать преграды, которые не под силу стандартному патрону калибра 5,56 мм, используемому в M4 и SAW.

Пулемет XM250 от Sig Sauer Фото: Открытые источники

Особенность нового оружия заключается в использовании системы управления огнем XM157 — при помощи компьютерной баллистики она сопоставляет оружие и боеприпас с оптическим прицелом, повышая точность ведения огня. То есть, боец прицеливается и осуществляет выстрел, а оптическая система производит его автоматическую корректировку.

В 2022 году армия выбрала компанию Sig Sauer для создания этих двух видов оружия и производства патронов калибра 6.8 мм до тех пор, пока служба не обновит завод армейских боеприпасов в Лейк-Сити, оснастив его производственной линией, предназначенной исключительно для 6.8 мм.

Образцы стрелкового вооружения Next Generation Squad Weapon — XM7 и XM250

В том же году служба выбрала компанию Vortex Optics/Sheltered Wings в качестве поставщика систем управления огнем XM157. При этом стоимость 10-летнего контракта на поставку оружия составляет 4,5 млрд долларов, а стоимость системы управления огнем XM157 — 2,7 млрд долларов.

Ожидается, что после принятия на вооружение XM7 и XM250 откажутся от обозначения "X". В то же время M4 и SAW останутся основным стрелковым оружием для войск, не участвующих в ближнем бою.

Напомним, американские военнослужащие в Форт-Кэмпбелл в декабре прошлого года завершили испытания оружия NGSW калибра 6.8 мм. Бойцы отметили положительную разницу новой системы в плане убойной мощности, а также преимущества ведения огня на дальней дистанции.