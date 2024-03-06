Разрушать планы Москвы. Что делает ГУР в Судане, и какой стороне помогает (карты боев)

Украина могла привлекать спецназовцев ГУР из-за взаимовыгодности таких действий. Судан непублично поставлял ВСУ оружие, а Киев разрушал планы Москвы и помогал правительству бороться с повстанцами.

По многочисленным сообщениям в медиа, бойцы Главного управления разведки Минобороны Украины уже несколько месяцев выполняют задачи в Судане. Фокус разобрался, что известно о ситуации в стране, и какие задачи выполняют спецназовцы.

В первой половине 2023 года в Судане начались боевые действия между Силами оперативной поддержки RSF и регулярной армией Судана. На стороне повстанцев выступили российские наемники из ЧВК "Вагнер". По сообщению СМИ, украинские спецназовцы ГУР выполняют задачи в Судане. Официально Главное управление разведки не подтверждало привлечение бойцов в Судане. Однако начальник ГУР Кирилл Буданов заявлял, что все российские военные преступники будут ликвидированы в любой точке земного шара.

"Я лично еще год назад откровенно говорил, что все российские военные преступники, которые воевали, воюют или планируют воевать против Украины, будут наказаны в любой точке земного шара. Относительно подтверждения или опровержения информации в сообщениях CNN, — здесь без комментариев, мне нечего сказать. Пусть каждый находит ответы сам", — говорил Буданов в интервью "Голосу Америки" в 2023 году.

Война в Судане — как ГУР разрушает российские планы в стране

В ГУР официально заявляли о привлечении бойцов только к эвакуации украинских граждан из охваченного войной Судана. В конце апреля 2023 года был вывезен 91 украинец. В дальнейшем официальных сведений не было.

По последним данным The Wall Street Journal, летом 2023 года генерал-лейтенант Абдель Фаттах аль-Бурхан, военный правитель Судана запросил помощь у Владимира Зеленского. Украина имела серьезные причины рассмотреть запрос страны, потому что, во-первых, Судан тайком поставлял оружие в ВСУ, а во-вторых, повстанцев поддерживали наемники ЧВК "Вагнер". Они также обогащались на контроле золотодобывающих шахт. Мимо бюджета страны уходило до 4 млрд долларов.

Украинский военный со 120-мм снарядом из Судана Фото: 24 ОМБр имени короля Даниила

Несколько бойцов, участвовавших в операциях, сказали журналистам, что реакция Украины была быстрой, потому что они высадились возле столицы Хартума уже через несколько недель после запроса аль-Бурхана. Военные разведчики должны были освободить захваченную силами RSF столицу. К операции привлекли почти 100 бойцов, которые были преимущественно из подразделения "Тимур". Один из бойцов с позывным "Кинг" рассказал изданию, что они столкнулись с другой войной. Стороны не носили опознавательных знаков, часто воевали без специальной экипировки и без знаний, как стрелять из оружия.

Украинские военные, по данным журналистов, внесли свой передовой опыт в боевые действия:

использование FPV-дронов;

использование квадрокоптеров со сбросами;

боевые действия ночью.

Ночью стороны не воевали, поэтому гуровцы нашли для себя пространство для действий. Во время одной из операций бойцы атаковали базу RSF, а затем разбили подкрепление из дронов с зарядами. Впоследствии повстанцы начали скрывать свои позиции и действовать более скрытно. Другой военный с позывным "Прада" прибыл на замену "Кингу". Его группе удалось захватить в плен одного россиянина, а еще двух убить. Также были ликвидированы суданцы-повстанцы. "Прада" отмечает, что их цель не преследование отдельных солдат ЧВК "Вагнер", а нарушение российских интересов в Судане.

Допрос пленного россиянина из ЧВК "Вагнер" в Судане

Украинские издания также получали ряд видео работы спецназовцев в Судане. "Вагнеровцы" поставляют оружие Силам быстрого реагирования, в том числе зенитные ракеты.

Война между правительством и повстанцами — карта боевых действий в Судане

Карта боевых действий в Судане по состоянию на 1 февраля Фото: Sudan War Monitor

Вторая группа ГУР вернулась в Украину в начале 2024 года. Военные говорят, что ни одна из групп не понесла потерь. Влияние спецназовцев ощущается до сих пор. Недавно правительственные силы смогли восстановить контроль над большей частью Омдурмана, что стало первым серьезным прогрессом в боевых действиях. Эксперты считают, что успеха удалось достичь благодаря ударам БПЛА и развертыванию элитных подразделений суданской армии. Повстанцы продолжают занимать западную часть Хартума, а также на западе и юге страны.

Ресурс Sudan War Monitor также фиксирует, что 5 марта происходили бои в штате Джазира. Правительственные силы ведут наступательные действия, привлечены передовые части 4-й пехотной дивизии. Они возглавили одну из операций между Сеннаром и штатом Джазира. Привлечение новых частей может свидетельствовать о желании вернуть Вад Мадани, столицу Джазира. Аналитики считают, что наступление при этом может быть замедленным во времени, так как армия пытается предотвращать засады и контратаки RSF.

Карта боевых действий в Судане по состоянию на 5 марта Фото: скриншот

Интересы России в Африке

Глобальные интересы России выходят далеко за пределы Судана. Они вовлечены в ряд конфликтов:

Мали — вынудили Францию покинуть страну;

Буркина-Фасо — вынудили Францию покинуть страну;

Нигер — поддержали военную хунту, заставили выйти Францию;

Центральная африканская республика;

Ангола;

Алжир;

Судан;

Ливия;

Конго и т.д.

Россия пользуется травматическим опытом в основном бедных африканских стран, которые ранее были европейскими колониями. К тому же во времена холодной войны Советский союз вкладывался в ряд государств. Строил инфраструктуру и за бесценок передавал оружие. РФ себя позиционирует как преемника СССР, поэтому некоторые страны Африки тяготеют к Москве. Сейчас каждая из стран, где Кремль так или иначе вовлечен, имеет богатые природные ресурсы.

С недавних пор Россия начала формировать "Африканский корпус", который имеет целью создание сети военных баз под контролем Минобороны РФ. Их цель — завербовать 250 тысяч человек. Сейчас СМИ писали, что развернуть "африканский корпус" планируется в пяти дружественных странах: Буркина-Фасо, Ливии, Нигере, ЦАР и Мали.