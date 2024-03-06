Россия нанесла ракетный удар по кортежу Зеленского в Одессе, — греческие СМИ

Официальные источники в правительстве Греции заявили журналистам, что "с безопасностью премьер-министра и греческой миссии нет проблем". Украинская сторона пока не комментировала инцидент.

Российская Федерация нанесла ракетный удар по кортежу президента Украины Владимира Зеленского в Одессе. Об этом сообщает греческая газета Protothema.gr.

По информации газеты, кортеж Зеленского, который находился в 150 метрах от греческой делегации в Одессе во главе с премьер-министром Кириакосом Мицотакисом, был обстрелян российской ракетой в 11:43 в среду, 6 марта.

"С безопасностью премьер-министра и греческой миссии нет проблем", — заявили журналистам официальные источники в правительстве.

Государственный министр Ставрос Папаставру, находящийся в греческой миссии, которая была организована в "условиях чрезвычайной секретности" и включает, кроме премьер-министра, 8 человек и их охрану, также сообщил изданию, что с ним "все хорошо".

Журналисты отмечают, что встреча Мицотакиса и Зеленского происходит в обычном режиме и продолжается.

Отметим, что на момент публикации материала украинская сторона не комментировала соответствующий инцидент.

Напомним, ранее сообщалось, что представители местной власти в Одессе получили поручение от президента Украины Владимира Зеленского обеспечить пострадавших от удара БПЛА Shahed по жилому дому новым жильем.