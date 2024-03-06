Транспортировка началась: Болгария отправила первую партию обещанных БТР в Украину

По данным журналистов, всего в Украину будет отправлено 110 бронетранспортеров.

Правительство Болгарии начало доставку бронетранспортеров в Украину. Об этом сообщает издание BTV.

Согласно информации журналистов, первый бронетранспортер был загружен на платформу и отправлен с базы Главного управления жандармерии в Софии на железнодорожную станцию в Нови Искаре.

Общее количество бронетранспортеров, отправляемых в Украину, составляет 110 единиц. Ответственность за их переброску лежит на Министерстве обороны.

Транспортировка началась 6 марта, и бронетранспортеры будут перевозиться комплектами по шесть единиц.

Напомним, что в июле 2023 года стало известно, что Болгария может предоставить Украине около 100 бронетранспортеров со складов Министерства внутренних дел.

Позже президент Болгарии Румен Радев наложил вето на это решение. Политик заявил, что болгарские депутаты недостаточно ознакомились "с конкретными условиями передачи". Он по этой причине вернул документ в парламент.

Однако 8 декабря 2023 года стало известно, что парламент Болгарии преодолел вето президента — бронетранспортеры начали готовить к отправке.

Но в начале февраля стало известно, что Болгария задерживает поставки 100 бронетранспортеров Украине, поскольку Министерство обороны страны обратилось к НАТО с просьбой возместить транспортные расходы.