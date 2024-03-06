Зеленский после удара по его кортежу заявил о подготовке соглашения по безопасности с Грецией (видео)

Президент Украины выразил надежду, что вскоре соглашение о гарантиях безопасности будет готово к подписанию и подчеркнул необходимость "максимально активно" работать, чтобы уменьшить способность РФ финансировать агрессию.

Украинский президент Владимир Зеленский вместе с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом почтили память людей, погибших 2 марта в результате попадания российского Shahed по жилому дому в Одессе. Кроме того, глава страны заявил о подготовке двустороннего соглашения с Грецией по гарантиям безопасности. Об этом Зеленский сообщил в своем Telegram-канале.

Зеленский напомнил, что в результате вражеской атаки погибли 12 человек, среди них — пять детей.

"Марк — ему было три года. Тимофей — ему было всего лишь четыре месяца. Елизавета — ей еще и года не исполнилось, и она погибла вместе со своей мамой. Сергей и Злата — им было девять и восемь лет", — говорится в сообщении.

Кроме того, Зеленский выразил соболезнования родным и близким погибших и пообщался с жителями поврежденной девятиэтажки и соседних домов.

"Важно обеспечить всем необходимым людей, которые потеряли жилье. С этим обязательно помогут", — заявил глава страны.

Зеленский пообещал компенсации за уничтоженное жилье

По словам президента Украины, все жители поврежденных домов получат компенсации за уничтоженное жилье.

Он отметил, что все соответствующие службы на месте попадания выполняли свой долг, помогали, боролись за жизнь наших людей.

"Почти двое суток продолжалась спасательная операция. Скорейшего выздоровления всем пострадавшим. Спасибо каждому и каждой, кто заботится о наших людях и о государстве", — добавил Зеленский.

Украина и Греция готовят двустороннее соглашение по безопасности

Кроме того, как отметил Зеленский, Украина и Греция начали подготовку двустороннего соглашения по безопасности гарантий и сотрудничества в области безопасности.

"Надеюсь, что вскоре наши команды подготовят соглашение к подписанию. Должны зафиксировать в нем и уже достигнутый уровень сотрудничества и поддержки на этот год, а также и на следующие десять лет — именно долговременное сотрудничество в сфере безопасности дает наилучшие результаты", — подчеркнул он.

По словам Зеленского, в этом году существует потребность "максимально активно" работать, чтобы уменьшить способность России финансировать свою агрессию.

"Чем меньше будет у Путина денег, тем меньше людей он сможет убить. Он не хочет никакого мира, никакой дипломатии. Поэтому нужно и в дальнейшем усиливать санкции против России и наказывать российских убийц за все, что они наделали", — отмечает глава государства.

Президент Украины добавил, что важной задачей является помогать обороне, ограничивать экономический потенциал РФ, поддерживать работу Международного уголовного суда и противодействовать российской дезинформации.

"Каждый день должен приближать справедливый мир. И я благодарен Греции, благодарен Премьер-министру Мицотакису за ощутимую помощь ради мира", — говорится в сообщении.

Удар БПЛА по Одессе 2 марта

Напомним, Воздушные силы ВСУ сообщали, что в ночь на 2 марта россияне выпустили по Украине 17 "шахедов", три ракеты Х-59/Х-35. Силы ПВО сбили 14 дронов, но были попадания.

По информации ГСЧС, в Одессе вражеский дрон попал в девятиэтажку. Был разрушен целый подъезд — 18 квартир. В городе и области 3 марта объявили траур по погибшим.

Также 3 марта председатель Одесской ОГА Олег Кипер сообщил, что атака РФ унесла жизни 12 мирных жителей. Всего к поисковой операции было привлечено 215 человек.