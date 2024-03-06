У партнеров есть другие виды оружия: Зеленский прокомментировал нехватку снарядов для ВСУ (видео)

Президент отметил: пока единственной альтернативой снарядов дефицитного 155-мм калибра для украинского войска можно считать только БПЛА.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в вопросе поставки партнерами дальнобойного вооружения для украинских Сил обороны нет и не может быть дефицита смелости. Об этом глава государства заявил на пресс-конференции с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом, состоявшейся в среду, 6 марта, в Одессе.

Он отметил, что пока единственной альтернативой дефицитного 155 калибра снарядов можно считать только дроны. И подчеркнул, что в Украине растет их производство.

"Но есть и другие виды оружия у наших партнеров — дальнобойного оружия. Мы понимаем, что оно есть, но здесь не может быть дефицита смелости. Если мы решили относительно территориальной целостности Украины и по защите нашего суверенитета, защиты наших людей, то не надо очень долго колебаться", — подчеркнул Зеленский.

Кроме того, он прокомментировал чешскую инициативу по поставкам в Украину 800 тысяч снарядов и отметил прогресс.

"Но положительный результат мы сможем оценить тогда, когда соответствующее количество снарядов будет в Украине. Тогда это будет окончательно правильный для Украины результат", — подчеркнул президент.

Обстрел кортежа президента в Одессе

Напомним, в Одессе около 11:00 прогремели взрывы. Россия устроила атаку в то время, когда премьер-министр Греции совершал визит, а взрыв произошел рядом с местом его пребывания. Президент Зеленский и греческий премьер-министр Мицотакис рассказали подробности инцидента.

По словам главы государства, в результате атаки российских оккупантов по Одессе есть погибшие и раненые, однако точное количество пострадавших Зеленскому пока неизвестно.

"Мы не только слышали, мы видели сегодня этот ответный удар. Вы видите, с кем мы имеем дело. Им все равно, куда бить. Я знаю, что сегодня были жертвы. Всех еще деталей не знаю конкретно, но знаю, что есть жертвы. Знаю, что есть погибшие, есть раненые", — сказал президент.

Кроме того, Украина и Греция начали подготовку двустороннего соглашения по безопасности гарантий и сотрудничества.

Напомним, 3 марта председатель Одесской ОГА Олег Кипер сообщил, что атака РФ унесла жизни 12 мирных жителей Одессы. Всего к поисковой операции было привлечено 215 человек.

Кроме того, Фокус писал, что представители местной власти в Одессе получили поручение от президента Украины Владимира Зеленского обеспечить пострадавших от удара БПЛА Shahed по жилому дому новым жильем.