Погибли пять человек: в ВМС рассказали об ударе РФ по Одессе во время визита Зеленского

Как заявил спикер Военно-морских сил Украины Дмитрий Плетенчук, продолжаются следственные действия относительно последствий российского удара по портовой инфраструктуре Одессы.

Российские войска 6 марта нанесли удар по портовой инфраструктуре города. Погибли пять человек. Об этом в комментарии "Украинской правде" сообщил представитель ВМС Дмитрий Плетенчук, капитан 3-го ранга.

Он назвал такие действия военным преступлением Российской Федерации. По его словам, сейчас продолжаются следственные мероприятия.

"6 марта враг нанес удар по портовой инфраструктуре города. Есть погибшие в количестве 5 человек", — заявил Плетенчук.

Удар по Одессе 6 марта

В Одессе около 11:00 прогремели взрывы. Россия устроила атаку в то время, когда премьер-министр Греции совершал визит, а взрыв произошел рядом с местом его пребывания. Президент Владимир Зеленский и греческий премьер-министр Кириакос Мицотакис рассказали подробности инцидента.

Глава государства сообщил, что в результате атаки российских оккупантов по Одессе есть погибшие и раненые, однако точное количество пострадавших Зеленскому не было на то время известно.

На встрече чиновники обсудили ситуацию в Украине с оружием. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в вопросе поставок партнерами дальнобойного вооружения для украинских Сил обороны нет и не может быть дефицита смелости. Он отметил, что пока единственной альтернативой дефицитного 155 калибра снарядов можно считать только дроны. И подчеркнул, что в Украине растет их производство.

Напомним, 4 марта в Одессе завершили работы в части дома, куда попал "Шахед". Мэр города Геннадий Труханов призвал не подходить слишком близко к месту разбора завалов на улице Добровольского, поскольку это создает угрозу для жизни. Уцелевшая часть одесского дома, в который попал российский дрон, по его словам, пригодна для проживания.