Яворовский полигон был наготове: в Украине уже готовились к ядерной эскалации, — офицер

По словам бывшего спикера Генштаба ВСУ Владислава Селезнева, на Пасху 2022 года о возможном ядерном ударе было проинформировано его ближайшее окружение. Сигналы поступали по разным каналам.

Бывший спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев заявил, что украинские военные уже готовились к российскому ядерному удару. Об этом он сообщил в комментарии изданию "ТСН".

Селезнев напомнил, что на Пасху 2022 года украинских военнослужащих на Яворовском полигоне, что во Львовской области, готовили к возможному ядерному удару.

"Об этом было проинформировано мое ближайшее окружение, я в то время находился на Яворовском полигоне, — объяснил бывший офицер и военный эксперт. — Такие сигналы по разным каналам поступали. Он фактически граничит с территорией Польши".

Селезнев считает, что тогда ядерной эскалации удалось избежать благодаря закулисной дипломатии: главе Кремля Владимиру Путину рассказали о возможных последствиях, которыми мог бы обернуться такой шаг для РФ.

"Как для Российской Федерации, так и непосредственно для него [Владимира Путина] лично, если он прибегнет к такой ядерной провокации", — высказал свое мнение бывший спикер Генштаба.

Он добавил, что с тех пор что-то могло измениться, и глава Кремля мог "почувствовать свою неуязвимость и готовность к реализации такого плана". Поэтому исключать такой сценарий не стоит.

По словам Селезнева, РФ играет на повышение и выбор новых средств для этого невелик.

Напомним, что в начале прошлого года российский пропагандист Владимир Соловьев опасался поставляемой Украине бронетехники — говорил, что ее невозможно уничтожить конвенциональным оружием, так как "у них троекратное превосходство" — и по Европе "разбросаны тысячи танков Leopard". Поэтому Кремлю оставалась только эскалация.

Также сообщалось, что 6 марта спикер президента РФ Владимира Путина — Дмитрий Песков заявил, что ядерное оружие может быть применено только в случае экзистенциальной для России угрозы.