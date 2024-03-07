"Разведка противника работает": в Раде отреагировали на первую потерю HIMARS (видео)

По словам нардепа Романа Костенко, нужно выяснить, кто обеспечивал противовоздушную оборону в момент удара российских оккупантов.

Возможное уничтожение первой американской реактивной системы залпового огня HIMARS должно тщательно расследоваться. Об этом сказал секретарь комитета Верховной Рады по нацбезопасности и народный депутат Украины Роман Костенко в эфире "Радио Свобода" 6 марта.

"Пусть специалисты расследуют, почему так произошло, — конечно, он (HIMARS – ред.) с тыла стрелял, и мы видим, что разведка противника работает на то, чтобы обнаружить сейчас HIMARS", — сказал Костенко.

Нардеп отметил, для наведения "Искандера" нужно много времени, подчеркнув, что "сотни раз" видел, как работает HIMARS.

"Я уверен, что если есть на уровне командира взвода и роты те планшеты, которые показывают полеты БПЛА, то на уровне HIMARS в каждой машине такое должно быть, и он должен смотреть, что над ним летает, и исходя из этого занимать ту или иную позицию", — сказал он.

По словам нардепа, необходимо выяснить, кто обеспечивал противовоздушную оборону в момент удара российских оккупантов.

"Такие средства терять, особенно по халатности, нельзя. Но я сейчас ни в коем случае не делаю выводов, что это халатность. Но нужно разобраться", — заключил Костенко.

Роман Костенко об уничтожении HIMARS (08:30)

Уничтожение HIMARS: что известно

Американский журнал Newsweek 6 марта сообщил, что Россия, вероятно, впервые уничтожила РСЗО HIMARS, ссылаясь на опубликованное в сети видео. Издание пишет, со ссылкой на российские источники, что ВС РФ нанесли удар по системе недалеко от села Никаноровка.

При этом в издании подчеркнули, что не смогли независимо проверить подлинность опубликованных в сети кадров.

В сети появилось видео якобы уничтожения HIMARS

Ранее, 12 февраля, OSINT-блогер показал кадры первых поврежденных на фронте HIMARS. По данным аналитиков, установки доставили из Украины в Соединенные Штаты самолетом Ан-124. Предполагается, что один из HIMARS мог быть поврежден в результате ближнего взрыва, а другой — подорван на мине.