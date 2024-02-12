Следы от мин и снарядов: OSINT-блогер показал кадры первых поврежденных на фронте HIMARS (фото)

По данным аналитиков, установки доставили из Украины в Соединенные Штаты самолетом Ан-124. Предполагается, что один из HIMARS мог быть поврежден в результате ближнего взрыва, а другой — подорван на мине.

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В США заместили две установки реактивной системы залпового огня M142 HIMARS, которые получили повреждения на фронте в Украине. Фотографии этой техники, выгруженной из транспортного самолета Ан-124 в международном аэропорту Гаррисберга, штат Пенсильвания, были опубликованы 12 февраля 2024 года несколькими аккаунтами OSINT в социальной сети X (ранее известной как Twitter).

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На снимках отчетливо видны следы обстрела, однако аналитики отмечают, что это не означает полное уничтожение установок.

"Я решил опубликовать эти фотографии сейчас, так как уже известны другие снимки и видео", — говорится в посте OSINT-аналитика с ником Keystone Intel.

Фото: X (Twitter) Фото: X (Twitter)

По словам OSINT-аналитиков, на одной из установок обнаружены спущенные передние шины, а переднее стекло с пассажирской стороны и область кабины, вероятно, получили повреждения от обстрела. "Черно-белые квадраты, вероятно, свидетельствуют о попадании снарядов", — указали они.

Один из авторов добавил, что не располагает информацией о месте посадки самолета с техникой, но обещал предоставить дополнительные фотографии в ближайшее время.

В своем аккаунте другой OSINT-аналитик TieDye Intel отмечает, что выгрузка двух HIMARS из самолета Ан-124 авиакомпании "Антонов" была зафиксирована именно в аэропорту Гаррисберга. Там же предполагается, что одна из установок могла быть повреждена в результате ближнего взрыва, а другая — подорвана на мине.

Маршрут следования Ан-124 из Украины в США Фото: X (Twitter) Маршрут следования Ан-124 в США Фото: X (Twitter)

Отметим, что подробности повреждения HIMARS пока не раскрываются ни украинскими, ни американскими властями.

Напомним, российские войска радиоэлектронной борьбы научились сбивать с курса ракеты к РСЗО HIMARS и высокоточные управляемые активно-реактивные снаряды Exalibur.

Ранее также сообщалось, что новая украинская система "Покрова" может сыграть ключевую роль в борьбе с российскими крылатыми ракетами и ударными дронами-камикадзе. За счет подавления GPS-сигнала вражеские цели будут сбиваться с маршрутов.