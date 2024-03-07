В Украине могут мобилизовать 5 млн человек для затяжной войны, — исследование (инфографика)

По словам журналистов, помимо 500 000 человек, которых собираются привлечь в ВСУ в 2024 году, важен и общий мобрезерв Украины. Чтобы его подсчитать, от общего количества мужчин отняли численность беженцев за границей, людей с ограниченными возможностями, опекунов, многодетных, студентов, преподавателей и другие категории граждан.

В Украине находится еще порядка 5 млн мужчин, которых можно было бы призвать в армейские ряды. Об этом говорят примерные подсчеты в рамках исследования Texty.org.ua.

С помощью демографического анализа его авторы попытались ответить на вопрос о том, каким общим мобилизационным резервом обладает Украина по состоянию на начало 2024 года, что важно в долгосрочной войне на истощение.

Авторы исследования отмечают, что погрешность в подсчетах может быть существенной — последняя перепись населения проводилась в 2001 году, и никто не знает, сколько именно людей проживает в Украине.

Сообщается, что до полномасштабного вторжения в Украине насчитывалось чуть менее 10,5 млн мужчин в возрасте 18-59 лет (без учета жителей оккупированных Крыма и Донбасса).

Исследователи ссылаются на данные демографического прогноза Института демографии и социальных исследований имени М. В. Птухи НАН Украины 2023 года.

Силы обороны Украины

В ВСУ на сегодня служит не менее 1,1 млн человек. По приблизительным оценкам, потери погибшими и ранеными составляют уже около 200–300 тысяч. К тому же, служит более 60 тыс. женщин.

Потери из-за оккупации

Из-за оккупации Украина осталась без 570 тыс. мужчин, это без учета внутренне перемещенных.

Беженцы за границей

За границей находится около 646 тыс. трудоспособных мужчин. Часть выехала с оккупированных территорий через РФ, их можно вычесть из мобилизационного резерва,

"В дальнейшем будем учитывать, что это количество уже включает многих не подлежащих мобилизации мужчин — многодетных и людей с инвалидностью. Будем считать, что, как и женщин, их выехало 15% от общего числа", — говорится в публикации.

Численность людей за границей

Люди с ограниченными возможностями

По оценкам, мужчин с инвалидностью в Украине насчитывается около 1,02 млн.

Опекуны, многодетные, студенты

Около 125 тыс. присматривают за ребенком или взрослым с инвалидностью, их тоже стоит исключить из мобилизационного резерва. К тому же, 123 тысячи — многодетных родителей.

Студентов-мужчин очной форме обучения с возможностью отсрочки от призыва на 1 января 2022 года было 431 тысяча. 5% могли остаться в оккупации, то есть от мобилизационного резерва следует отнять еще 408 тысяч.

Примечательно, что за два минувших года численность первокурсников выросла вдвое, т.к. поступление в вузы часто рассматривают как способ уклонения от мобилизации.

В 2023 году численность новых студентов выросла до 200,2 тисяч, то есть за два года — на 180 тыс.

Научные работники, учителя, преподаватели

По состоянию на 2022/23 учебный год среди учителей школ было 44 тыс. мужчин.

Есть данные о 41 тыс. мужчинах-ученых, к которым добавляются 16 тыс. аспирантов.

50 тыс. мужчин преподают в высших учебных заведениях или работают на педагогических должностях.

Часть из них достигла пенсионного возраста, поэтому общее количество следует снизить на 70%. 5% ученых и преподавателей могли остаться на оккупированных территориях.

Учитывать обучение и преподавание за границей не стоит: общее количество таких людей невелико. Таким образом, от мобилизационного резерва следует отнять еще 107 тысяч человек.

Бронь

По данным пресс-службы Кабмина, забронированных мужчины сейчас насчитывается 528 тысяч, которых тоже следует вычесть из мобрезерв.

Осужденные граждане

Общая численность осужденных — 26,6 тысяч человек. Законодательство предусматривает, что лиц, осужденные за тяжкие и особо тяжкие преступления, следует снять с воинского учета.

18-26-летние

Общая численность молодых людей в возрасте 18-26 — 1,68 млн. По оценкам исследователей, от общей численности мобилизационного резерва следует отнять чуть больше половины — 707 тысяч человек в возрасте 18-26, которые не относятся к другим группам, которые не были учтены.

Ко всему прочему, от мобилизации также освобождены:

родители, самостоятельно воспитывающие ребенка в возрасте до 18 лет;

приемные родители;

близкие родственники погибших в АТО (4,5 тыс.).

Исследователи не нашли данных о количестве таких мужчин.

Уточняется, что численность мужчин, которые ухаживают за ребенком с инвалидностью или за взрослым с инвалидностью I-II группы, учтена лишь приблизительно.

Люди с двойным гражданством

Неизвестна и численность украинских мужчин — большей частью из Черновицкой и Закарпатской областей — с двойным гражданством, которые, скорее всего, выехали по второму паспорту. В Украине двойное гражданство запрещено, но проверить, у кого оно есть, невозможно.

Потенциальный резерв

25-26-летние

Есть 413 тыс. мужчин в возрасте 25–26 лет. Не считая студентов, отсюда стоит вычесть 33,5%, которые по разным причинам не подпадают под мобилизацию, в итоге — плюс 273 тыс. в резерв.

18–24 лет

Если уменьшить возраст мобилизации до 18 лет, можно добавить в резерв еще 434 тыс. (это без мобилизации студентов).

Общий мобилизационный резерв

Общее население Украины

Авторы демографического анализа говорят о потерянном поколении.

"Война закладывает очень тяжелые демографические последствия для Украины. Численность последующих поколений зависит от количества молодежи и ее готовности строить семьи. Именно людей в возрасте 25—35 лет (а в этом возрасте преимущественно и становятся родителями) у нас очень мало", — отмечается в материале.

Женщины

46% женщин в возрасте 18–60 лет воспитывают детей

Женщин подсчитывали так, как и мужчин. Получили 5,6 млн. Но следует учитывать детей, ведь когда в семье есть несовершеннолетний ребенок, служить может только один из родителей.

Установлено, что 46% женщин в возрасте 18–60 лет воспитывают детей. Следовательно, можно считать, что объявление мобилизации для женщин без детей позволит пополнить резерв на 3 млн человек.

Напомним, что некоторым из мужчин в марте могут вручить повестку повторно.

Также сообщалось, что по словам представителя Полтавского ТЦК Романа Истомина, рекрутинга недостаточно, мобилизация остается основным способом пополнения ВСУ.