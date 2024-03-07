БПЛА ночью атаковали Россию: взрывы прогремели в трех областях

По данным Министерства обороны РФ, силы ПВО активно работали в небе над Курской, Брянской и Тульской областями. Местные власти, как и профильное министерство, отчитываются об уничтожении всех "украинских" БПЛА.

В ночь на 7 марта три области РФ якобы подверглись атакам украинских беспилотников. Об этом сообщили в Министерстве обороны страны-агрессора.

"Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат перехвачен над территорией Курской области, пять БПЛА уничтожены над территориями Брянской (3 БПЛА) и Тульской (2 БПЛА) областей", — сказано в сообщении.

Тульская область

Министерство по региональной безопасности в Тульской области РФ также сообщило об уничтожении двух БПЛА.

"Организовано реагирование экстренных служб. По предварительной информации, разрушений инфраструктуры и пострадавших нет", — добавили в ведомстве.

Брянская область

Информацию от Минобороны РФ также подтвердил губернатор Брянской области Александр Богомаз. У себя в Telegram он сообщил, что два беспилотных летательных аппарата самолетного типа уничтожены силами ПВО над Клинцовским районом и Новозыбковским городским округом.

"Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте", — написал он.

Курская область

Губернатор Курской области Роман Старовойт в ночь на 7 марта предупреждал о ракетной опасности местных жителей.

"Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой. Если вы находитесь на улице — зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие", — сообщил Старовойт в 04:17 утра.

Однако о последствиях атаки или работе ПВО в области он не сообщал.

Отметим, СМИ сообщали, что по России только в феврале нанесли более 300 ударов беспилотниками. Больше всего пострадала Белгородская область, поскольку на нее пришлось 219 атак беспилотников. Брянская область на втором месте по количеству атак БПЛА — 35. Курскую область РФ атаковали 25 раз.